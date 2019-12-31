На востоке Калининградской области проходят матчи Ночной футбольной лиги

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Им не сидится вечерами на диване, настоящие любители игры в кожаный мяч соревнуются даже в тёмное время суток.
«Газмяс» из Гусева ведёт методичную осаду ворот соперников из Озёрска. Соседи действуют на контратаках.
Дмитрий Владыевский, игрок команды «Юноши» Озёрск:
— Кто не рискует, тот не пьёт шампанского.
Молодёжная команда из Озёрска уступает опытным гусевцам со счётом 6:13. Последний мяч влетает за мгновение до финального свистка.
Следующая пара — это армейский «Камаз» и ещё одна команда из Озёрска — «Мотор». Игроки в жёлтых жилетах запустили свой двигатель на всю мощность буквально с первых секунд. За пять минут забили пять мячей.
Александр Владыевский, игрок команды «Мотор»:
— В самом начале 5:0, как положено, начали в стеночку катать, а потом стали на себя игру брать и немножко хуже пошло.
«Камаз» разогнался и едва не догнал соперников, но упустил шанс сравнять счёт в конце первого тайма.
Сергей Гулаков, судья ночной футбольной лиги:
— Ночная лига — это непредсказуемость. Здесь погода сегодня такая — одни фавориты, а завтра выпал снег и уже совсем другие фавориты.
У техничных команд шансы выше на бесснежном поле. Во втором тайме озёрские футболисты удвоили своё превосходство. Счёт 15:7 в пользу призёров прошлого сезона. Игры ночной лиги продлятся до конца февраля при любой погоде.
Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
«Вести Калининград»