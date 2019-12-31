На востоке Калининградской области проходят матчи Ночной футбольной лиги

На востоке области проходят матчи Ночной футбольной лиги. В борьбу за межсезонные трофеи включились 10 команд из Гусевского, Озёрского, Нестеровского и Черняховского районов.«Газмяс» из Гусева ведёт методичную осаду ворот соперников из Озёрска. Соседи действуют на контратаках.Молодёжная команда из Озёрска уступает опытным гусевцам со счётом 6:13. Последний мяч влетает за мгновение до финального свистка.Следующая пара — это армейский «Камаз» и ещё одна команда из Озёрска — «Мотор». Игроки в жёлтых жилетах запустили свой двигатель на всю мощность буквально с первых секунд. За пять минут забили пять мячей.«Камаз» разогнался и едва не догнал соперников, но упустил шанс сравнять счёт в конце первого тайма.У техничных команд шансы выше на бесснежном поле. Во втором тайме озёрские футболисты удвоили своё превосходство. Счёт 15:7 в пользу призёров прошлого сезона. Игры ночной лиги продлятся до конца февраля при любой погоде.