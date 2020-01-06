В Гусеве состоялись новогодние спортмероприятия на призы Деда Мороза и Снегурочки

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Новогодние старты и на одной площадке соревнуются детские сады, школы и даже воинские части.
Контрактники из 11-го армейского корпуса играют в настольный теннис с самыми опытными мастерами Калининградской области.
Татьяна Водорез, жительница Гусева:
— Мы любим такие соревнования, ходим каждый год сюда, и растим будущее поколение наше.
На поле, где состязаются дошколята и их родители, главный судья — Снегурочка. В «Весёлых стартах» нужно показать ловкость и скорость.
Семья Самойловых из Санкт-Петербурга приехала погостить у родных из Гусева. Молодые родители говорят, что отдых должен быть активным.
Татьяна Самойлова, жительница Санкт-Петербурга:
— Здесь мы проводим наши новогодние каникулы, вообще мы спортивная семья, у нас ребёнок спортивный растёт, я в детстве занималась всем, чем можно. Ребёнку стараемся прививать любовь к спорту.
Дочке Елене всего три годика, но малышка принимает участие в подобных стартах уже во второй раз.
Победителям соревнований вручают кубки и медали. Всех участников приглашают на чай с пирогами. Соревнования совпали с совершеннолетием клуба «Надежда». Уже 18 лет активисты «серебряного возраста» проводят оздоровительные занятия для всех желающих.
Василий Коляго, председатель Гусевского совета ветеранов:
— Без спорта долгожителем однозначно не будешь, только спорт поможет продлить жизнь на этой земле.
Энтузиасты из клуба «Надежда» призывают бабушек и дедушек заниматься спортом вместе с внуками не только по праздникам, а каждый день.
Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
«Вести Калининград»