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В Гусеве состоялись новогодние спортмероприятия на призы Деда Мороза и Снегурочки

6 января 2020, 11:32
В Гусеве состоялись новогодние спортмероприятия на призы Деда Мороза и Снегурочки
В Гусеве состоялись традиционные соревнования на призы Снегурочки и Деда Мороза. В «Весёлых стартах» на зимних каникулах участвуют и дети, и взрослые.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Новогодние старты и на одной площадке соревнуются детские сады, школы и даже воинские части.

Контрактники из 11-го армейского корпуса играют в настольный теннис с самыми опытными мастерами Калининградской области.

Татьяна Водорез, жительница Гусева:
— Мы любим такие соревнования, ходим каждый год сюда, и растим будущее поколение наше.

На поле, где состязаются дошколята и их родители, главный судья — Снегурочка. В «Весёлых стартах» нужно показать ловкость и скорость.

Семья Самойловых из Санкт-Петербурга приехала погостить у родных из Гусева. Молодые родители говорят, что отдых должен быть активным.

Татьяна Самойлова, жительница Санкт-Петербурга:
— Здесь мы проводим наши новогодние каникулы, вообще мы спортивная семья, у нас ребёнок спортивный растёт, я в детстве занималась всем, чем можно. Ребёнку стараемся прививать любовь к спорту.

Дочке Елене всего три годика, но малышка принимает участие в подобных стартах уже во второй раз.

Победителям соревнований вручают кубки и медали. Всех участников приглашают на чай с пирогами. Соревнования совпали с совершеннолетием клуба «Надежда». Уже 18 лет активисты «серебряного возраста» проводят оздоровительные занятия для всех желающих.

Василий Коляго, председатель Гусевского совета ветеранов:
— Без спорта долгожителем однозначно не будешь, только спорт поможет продлить жизнь на этой земле.

Энтузиасты из клуба «Надежда» призывают бабушек и дедушек заниматься спортом вместе с внуками не только по праздникам, а каждый день.

Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
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