В Гусеве состоялись новогодние спортмероприятия на призы Деда Мороза и Снегурочки

В Гусеве состоялись традиционные соревнования на призы Снегурочки и Деда Мороза. В «Весёлых стартах» на зимних каникулах участвуют и дети, и взрослые.Контрактники из 11-го армейского корпуса играют в настольный теннис с самыми опытными мастерами Калининградской области.На поле, где состязаются дошколята и их родители, главный судья — Снегурочка. В «Весёлых стартах» нужно показать ловкость и скорость.Семья Самойловых из Санкт-Петербурга приехала погостить у родных из Гусева. Молодые родители говорят, что отдых должен быть активным.Дочке Елене всего три годика, но малышка принимает участие в подобных стартах уже во второй раз.Победителям соревнований вручают кубки и медали. Всех участников приглашают на чай с пирогами. Соревнования совпали с совершеннолетием клуба «Надежда». Уже 18 лет активисты «серебряного возраста» проводят оздоровительные занятия для всех желающих.Энтузиасты из клуба «Надежда» призывают бабушек и дедушек заниматься спортом вместе с внуками не только по праздникам, а каждый день.