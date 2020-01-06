Гусевские спортсмены взяли два первых места на областных соревнованиях по бильярду
6 января 2020, 12:38
Калининградская региональная Федерация бильярдного спорта завершила спортивный сезон. В середине декабря в городе Гвардейске проходили финальные игры областных соревнований по бильярду, в которых принимали участие юные спортсмены из Калининграда, Полесска, Советска, Гвардейска, Краснознаменска и Гусева.
Спортсмены из Гусева порадовали своей бескомпромиссной и красивой игрой. В итоге наши ребята привезли два кубка из четырёх в разных возрастных категориях и одно серебро.
Наши чемпионы: Конева Валерия, Сережин Роман, Самчук Елена.
Поздравляем ребят с победой и желаем успехов!
Бильярдный клуб города Гусева