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Информационный сайт города Гусева

Гусевские спортсмены взяли два первых места на областных соревнованиях по бильярду

6 января 2020, 12:38
Гусевские спортсмены взяли два первых места на областных соревнованиях по бильярду
Калининградская региональная Федерация бильярдного спорта завершила спортивный сезон. В середине декабря в городе Гвардейске проходили финальные игры областных соревнований по бильярду, в которых принимали участие юные спортсмены из Калининграда, Полесска, Советска, Гвардейска, Краснознаменска и Гусева.

Спортсмены из Гусева порадовали своей бескомпромиссной и красивой игрой. В итоге наши ребята привезли два кубка из четырёх в разных возрастных категориях и одно серебро.

Наши чемпионы: Конева Валерия, Сережин Роман, Самчук Елена.

Поздравляем ребят с победой и желаем успехов!

Бильярдный клуб города Гусева
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