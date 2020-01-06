В Гусеве прошёл открытый новогодний турнир по настольному теннису 6 января 2020, 13:54

В канун православного праздника Рождества Христова в Гусеве прошел Открытый новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по настольному теннису, в котором приняли участие не только гусевские теннисисты, но и мастера малой ракетки из Черняховска, Немана, Нестерова и Голдапа (Польша).



В течении нескольких часов в тяжелых баталиях теннисисты не могли определить имя лучшего как среди женщин, так и среди мужчин.



Первыми свои состязания завершили женщины. Третье место завоевала Наталья Авилова. На вторую ступеньку пьедестала поднялась Дарья Кулешова. Победителем турнира среди женщин стала Юлия Янковска из Голдапа.



После этого за звание лучшего вышли биться мужчины в возрастной группе 60+. Третьим среди представителей этого возраста стал Валерий Калмыков. Второе место завоевал Борис Шутков. А победителем, который не проиграл ни одной из пяти встреч, стал Николай Рога.



Среди мужчин за третье место бились Дмитрий Уколов из Советская и Матеуш Марчинскевич из Голдапа. Советчанин в итоге стал третьим. Тяжелой выдалась игра за первое и второе место. Здесь ракетками схлестнулись наш земляк Роман Куповец и Джегош Веселовски, также из Голдапа. Со счетом 3:2 Роман Куповец выиграл новогодний турнир, который по праву можно назвать международным.