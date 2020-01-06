Главная / Новости / Спорт / В Гусеве прошёл открытый новогодний турнир по настольному теннису
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прошёл открытый новогодний турнир по настольному теннису

6 января 2020, 13:54
В Гусеве прошёл открытый новогодний турнир по настольному теннису
В канун православного праздника Рождества Христова в Гусеве прошел Открытый новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по настольному теннису, в котором приняли участие не только гусевские теннисисты, но и мастера малой ракетки из Черняховска, Немана, Нестерова и Голдапа (Польша).

В течении нескольких часов в тяжелых баталиях теннисисты не могли определить имя лучшего как среди женщин, так и среди мужчин.

Первыми свои состязания завершили женщины. Третье место завоевала Наталья Авилова. На вторую ступеньку пьедестала поднялась Дарья Кулешова. Победителем турнира среди женщин стала Юлия Янковска из Голдапа.

После этого за звание лучшего вышли биться мужчины в возрастной группе 60+. Третьим среди представителей этого возраста стал Валерий Калмыков. Второе место завоевал Борис Шутков. А победителем, который не проиграл ни одной из пяти встреч, стал Николай Рога.

Среди мужчин за третье место бились Дмитрий Уколов из Советская и Матеуш Марчинскевич из Голдапа. Советчанин в итоге стал третьим. Тяжелой выдалась игра за первое и второе место. Здесь ракетками схлестнулись наш земляк Роман Куповец и Джегош Веселовски, также из Голдапа. Со счетом 3:2 Роман Куповец выиграл новогодний турнир, который по праву можно назвать международным.
Другие новости по теме
В Гусеве в очередной раз прошёл областной турнир по бразильскому джиу-джитсуВ Гусеве в очередной раз прошёл областной турнир по бразильскому джиу-джитсу16 августа пройдёт XX Международный легкоатлетический пробег Гусев-Голдап16 августа пройдёт XX Международный легкоатлетический пробег Гусев-ГолдапГусевские боксёры забрали половину медалей на областном первенстве Министерства образованияГусевские боксёры забрали половину медалей на областном первенстве Министерства образования25 февраля в Гусеве состоялся международный юношеский турнир по вольной борьбе25 февраля в Гусеве состоялся международный юношеский турнир по вольной борьбе
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико