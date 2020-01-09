Гусевцы приняли участие в Рождественском благотворительном пробеге в Светлом

Владимир Орешко

Наступил Новый 2020 год! И уже начались новые старты года. По традиции первое спортивное мероприятие проводится в городе Светлый. Так 7 января в Светлый праздник Рождества, состоялся Рождественский благотворительный легкоатлетический пробег, в котором приняли участие около 50 любителей бега из городов нашей области: Светлый, Калининград, Зеленоградск и города Гусева команда клуба «Бег и здоровье» в составе: Пётр Будник, Владимир Орешко, Влад Петров и Екатерина Князева.В программе праздничного забега было посещение Храма святой Варвары великомученицы. Дистанции не соревновательные 12 и 6 км на выбор.Это праздник для спортсменов, где можно было просто пообщаться с друзьями за чашечкой чая после забега. Каждый участник получил памятную медаль и рождественскую грамоту от Настоятелей Светловских храмов.