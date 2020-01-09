Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Главная / Новости / Спорт / Гусевцы приняли участие в Рождественском благотворительном пробеге в Светлом
Информационный сайт города Гусева

Гусевцы приняли участие в Рождественском благотворительном пробеге в Светлом

9 января 2020, 12:03
Гусевцы приняли участие в Рождественском благотворительном пробеге в Светлом
Наступил Новый 2020 год! И уже начались новые старты года. По традиции первое спортивное мероприятие проводится в городе Светлый. Так 7 января в Светлый праздник Рождества, состоялся Рождественский благотворительный легкоатлетический пробег, в котором приняли участие около 50 любителей бега из городов нашей области: Светлый, Калининград, Зеленоградск и города Гусева команда клуба «Бег и здоровье» в составе: Пётр Будник, Владимир Орешко, Влад Петров и Екатерина Князева.

В программе праздничного забега было посещение Храма святой Варвары великомученицы. Дистанции не соревновательные 12 и 6 км на выбор.

Это праздник для спортсменов, где можно было просто пообщаться с друзьями за чашечкой чая после забега. Каждый участник получил памятную медаль и рождественскую грамоту от Настоятелей Светловских храмов.

Владимир Орешко
Другие новости по теме
Гусевские спортсмены приняли участие в пробеге в ГольдапеГусевские спортсмены приняли участие в пробеге в ГольдапеГусевские спортсмены привезли большой кубок с пробега «VI Олецкая тринадцатка»Гусевские спортсмены привезли большой кубок с пробега «VI Олецкая тринадцатка»Гусевцы приняли участие в полумарафоне Угря в ПольшеГусевцы приняли участие в полумарафоне Угря в ПольшеЛегкоатлетический клуб «Бег и здоровье» представлял нашу область на пробеге в ОльштынеЛегкоатлетический клуб «Бег и здоровье» представлял нашу область на пробеге в Ольштыне
Оставить комментарий
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров