В Гусеве проходит первенство региона по боксу среди юниоров. Как настроиться на бой с хорошо знакомыми соперниками? К каким соревнованиям готовятся спортсмены и какое событие для любителей бокса в этом году является самым ожидаемым?Выход на ринг в первые дни года говорит о постоянной нацеленности боксёров на результат. Многие тренеры признаются, советовали подопечным отказаться от оливье, чтобы не набрали лишних граммов и остались в своей весовой категории.Виталий Степанов занимается боксом уже 12 лет. Все сильные качества бойца хорошо известны. Техничному боксёру из Калининграда в бою с соперником из Черняховска пришлось задействовать весь арсенал.Следующая пара — советчане Эдуард Понамарёв и Роберт Александров. Боксёры встречаются на ринге уже не в первый раз.Настроиться на бой с земляком сложно. Боксёры из Советска стараются получать опыт в матчевых встречах со сверстниками из Литвы и Белоруссии. Специалисты говорят о важности участия спортсменов в больших турнирах и настойчивой популяризации бокса. 1 февраля в Калининграде впервые состоится Всероссийский боксёрский форум.Первенство области среди юниоров, по мнению специалистов, остро нуждается в болельщиках. И может проходить ещё ярче, ведь по итогам соревнований формируется сборная края для выступлений на первенстве Северо-Западного федерального округа.