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В Гусеве проходит первенство региона по боксу среди юниоров

11 января 2020, 13:57
В Гусеве проходит первенство региона по боксу среди юниоров. Как настроиться на бой с хорошо знакомыми соперниками? К каким соревнованиям готовятся спортсмены и какое событие для любителей бокса в этом году является самым ожидаемым?

Выход на ринг в первые дни года говорит о постоянной нацеленности боксёров на результат. Многие тренеры признаются, советовали подопечным отказаться от оливье, чтобы не набрали лишних граммов и остались в своей весовой категории.

Виталий Степанов занимается боксом уже 12 лет. Все сильные качества бойца хорошо известны. Техничному боксёру из Калининграда в бою с соперником из Черняховска пришлось задействовать весь арсенал.

Виталий Степанов, участник соревнований:
— Он тяжеловат, парнишка, но с ним надо просто. Переигрывать его. Была задумана немного другая тактика, но прислушивался к тренеру и прошло всё, что он говорил.

Следующая пара — советчане Эдуард Понамарёв и Роберт Александров. Боксёры встречаются на ринге уже не в первый раз.

Эдуард Понамарёв, участник соревнований:
— Соперник подготовлен не хуже и тоже является опытным бойцом, как и я.

Настроиться на бой с земляком сложно. Боксёры из Советска стараются получать опыт в матчевых встречах со сверстниками из Литвы и Белоруссии. Специалисты говорят о важности участия спортсменов в больших турнирах и настойчивой популяризации бокса. 1 февраля в Калининграде впервые состоится Всероссийский боксёрский форум.

Сергей Гавриленко, президент федерации бокса Калининградской области:
— Будут профессиональные бои, любительские с участием калининградских боксёров. Это будет грандиозное событие, приедет порядка 500 человек, олимпийские чемпионы, все лучшие боксёры на сегодняшний момент и ветераны будут гостями Калининградской области.

Первенство области среди юниоров, по мнению специалистов, остро нуждается в болельщиках. И может проходить ещё ярче, ведь по итогам соревнований формируется сборная края для выступлений на первенстве Северо-Западного федерального округа.
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