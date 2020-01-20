В Гусеве прошло первенство Калининградской области по боксу

Не успели еще завершиться веселые новогодние праздники, а юные боксеры нашего региона уже включились в борьбу за первые медали 2020 года — в позапрошлые выходные в нашем городе прошло Первенство Калининградской области по боксу среди спортсменов 2002-2003 и 2004–2005 годов рождения.Участие в соревнованиях приняли более 50 боксеров из Гусева, Калининграда, Мамоново, Черняховска, Советска, а также из поселка Прибрежный. За честь нашего города в ринге бились воспитанники Гусевского отделения областной КДЮСШ (директор Э. Иванс), занимающиеся под руководством мастера спорта СССР Михаила Анисимова и мастера спорта РФ Александра Анисимова.На протяжении трех дней в небольшом зале Гусевской школы бокса было многолюдно и шумно. Гусевцы, из числа любителей этого мужественного вида спорта, увлеченно следили за поединками юных боксеров. Три дня самые строгие и компетентные судьи оценивали бои юных спортсменов, внимательно следя за ходом боев и соблюдением правил. Три дня юные боксеры, пара за парой, выходили в ринг, чтобы продемонстрировать свое спортивное мастерство и завоевать право называться сильнейшим в своей категории.Первые два дня шли предварительные бои. Но вот все эти встречи были отыграны и пришло время финалов. Третий день турнира стал самым тяжелым и самым напряженным для спортсменов. С одной стороны, предварительные бои позади, и все, кто вышел в финал, обязательно станут призерами турнира. Но с другой стороны, теперь на кону «золото»… И как же обидно, остановиться в одном шаге от него! Именно поэтому, в день финальных боев эмоции зашкаливали, спортсмены выкладывались на все сто, стараясь сделать последнее усилие на этих соревнованиях и одержать победу. И, конечно, своих воспитанников активно поддерживали тренеры, выступающие во время боя в качестве секундантов.Так как наставники гусевских боксеров, по сложившейся уже традиции, занимали место за главным судейским столом (главный судья — Михаил Анисимов, главный секретарь — Александр Анисимов), секундантами гусевских боксеров выступали их старшие товарищи по команде.Среди юношей 2004–2005 годов рождения в финал турнира вышли трое наших земляков: Давид Степанян (вес 46 кг), Даниил Рогаль (48 кг) и Дмитрий Агафонов (50 кг). Давид и Даниил уверенно одержали победы в предварительных встречах, но в финальном бою оба наших спортсмена уступили своим соперникам-калининградцам. В итоге, парни принесли нашему городу две «серебряные» медали. В принципе, второе место — это неплохо. Каждая тренировка — это уже победа. Каждый выход в ринг — это тоже победа, победа над самим собой. Победа над соперником — это настоящая победа. И, конечно, попасть в число призеров турнира — тоже победа. «Серебро» не дается даром — его надо завоевать, а это непросто. До «серебра» надо еще «дойти», и об этом надо помнить. Но, дойдя до «серебра», так хочется подняться на ступеньку выше и завоевать «золото»! Именно это обстоятельство порой и несколько обесценивает в глазах спортсмена, его тренера и болельщиков «серебро»…Два подряд проигрыша наших земляков в финале несколько испортили настроение гусевским болельщикам. Напряжение в зале усилилось. И вот в ринг вышел наш третий спортсмен — Дмитрий Агафонов. За судейским столом посуровели гусевские тренеры. В зале подсобрались болельщики. Рефери в ринге — сам вице-президент Федерации бокса Калининградской области Юрий Смородин. Формула боя: три раунда по две минуты. Гонг. Соперник Дмитрию достался сильный, упорный, — боксер из Мамоново Дмитрий Шефер. Оба боксера были динамичны и активны. Каждый старался перехватить инициативу и навязать оппоненту свою тактику.«Давай к нему, Дим!.. Вперед! Подходи, подходи, доставай!» — подбадривал своего воспитанника мамоновский тренер. «Не кидайся Дим, не кидайся! Спокойнее. Отойди от него. А вот тут встречай! Спокойно встречай, не кидайся!» — подсказывал гусевцу его секундант — старший товарищ по команде. Снова гонг. Три динамичных, напряженных раунда позади. И вот — в динамиках раздался голос судьи-комментатора Анатолия Люлюкина: «В этом бою решением судей победу одержал Дмитрий Агафонов!» И зал взорвался аплодисментами и свистом.Не менее интересны были и другие бои. Зрители с увлечением наблюдали противостояние боксеров из других городов области. В ринге спортсмены бились за заветное «золото», а за рингом их тренеры срывали голосовые связки.«…Паша, дергай, дергай! К нему иди. К нему!!! Не назад, а вперед надо! Заходи за левую руку. Заходи. И вот здесь: правой, левой, правой! Долго ждешь. Видишь он руки опустил? Не отпускай его! Куда назад?! К нему! Здесь работать надо! Не по одному удару! Серию, ну!!! Прямой рукой надо!, — на перебой надрывались тренеры-секунданты черняховского боксера из синего угла. А возле красного угла не менее громко и экспрессивно поддерживал своего спортсмена тренер из Калининграда: «Поддавливай его, поддавливай, подходи… Готовь его… И вот сейчас встречай!!! Две серии делай… Ай, молодца! И еще туда же! Докинь, докинь, не отпускай его!.. Внимательней! Отойди от него. Шаг назад!.. И вот сейчас лови его! Левой по животу, правой в голову! Не отпускай! Дорабатывать, дорабатывать надо! Не раскачивайся. Работать, работать надо!»По итогам турнира победителями в своих категориях среди юниоров стали: Константин Серебро, Степан Килинич, Арсений Оганесян, Дмитрий Романюта (Калининград), Эдуард Пономарев (Советск); среди юношей 2004–2005 годов рождения: Дмитрий Агафонов (Гусев), Роман Арабян, Шамиль Алиев, Буниед Исмаилов, Семен Лобачев, Михаил Моисеенко (Калининград), Максим Ким (Мамоново), Михаил Мухин (Прибрежный), Никита Сокольников (Черняховск).«Серебряными» призерами турнира среди юниоров стали: Тимофей Катрушин, Александр Харламов, Андрей Ральченков, Алексей Хохлов, Кирилл Сомин, Данил Сычев, Виктор Васьянин, Олег Захаров (Калининград), Илья Поздняков (Прибрежный); среди юношей: Давид Степанян, Даниил Рогаль (Гусев), Дмитрий Шефер, Руслан Халиков (Мамоново), Павел Соколов (Черняховск).Поздравляем наших боксеров и их наставников с новыми наградами!