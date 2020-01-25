В Гусеве прошли международные соревнования по шорт-треку «Baltic Cup Gusev 2020»

В течение З-х дней за призовые места боролись 170 спортсменов, представляющих Латвию, Литву, Казахстан, Польшу, Россию и Украину.
В категории «С» мальчики первое место занял Гусевский конькобежец Толпыго Илья.
Серебро и бронзу соревнований забрали Пономаренко Владимир (Санкт-Петербург) и Самарин Даниил (Санкт-Петербург).
Калининградская спортсменка Лисина Дарья, выступающая в категории «D» девочки, завоевала бронзу соревнований, уступив серебро Амалии Амировой из Уфы и золото Ханне Мазур, представляющей Польшу.
В категории «E» мальчики третье место занял Тарасов Артем, спортсмен Калининградского отделения СШпоЗВС39. Серебро соревнований досталось Адомасу Огулевичусу (Литва), а золото — Сафранскису Тимурсу (Латвия).
Самые юные спортсмены из категории «F» мальчики показали следующий результат: золото — Недосенко Глеб (Клин), серебро — Махмудов Алимардон (Клин). Бронза — Терещенко Ярослав (Калининград).
Эстафетная команда Калининградской области среди мальчиков на дистанции 2000 метров в составе Карпова Виталия, Толпыго Ильи и Пилипенко Игната заняла второе место. Бронза и золото соревнований достались командам Смоленска и Санкт-Петербурга.
В церемонии награждения участвовали первый заместитель Председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, глава администрации МО «Гсевский городской округ» Александр Китаев, президент Спортивной Федерации Калининградской области по конькобежному спорту Марина Толпыго.
Итак, результаты шорт-трекистов из Калининградской области на международных соревнованиях:
- Толпыго Илья занял 2 место на дистанции 1000 метров и 1 место на дистанциях 500 и 1500 метров.
- Кузнецова Кристина заняла 2 место на дистанции 1000 метров.
- Лисина Дарья — 3 место на дистанции 500 метров.
- Терещенко Вячеслав — 2 место на дистанции 500 метров.
- Тарасов Артем — 3 место на дистанциях 222 и 333 метров.
- Рудик Дарья — 2 место на дистанции 333 метра.
- Терещенко Ярослав — 1 место на дистанции 333 метра, 2 место на дистанции 222 метра, 3 место на дистанции 111 метров.
- Вельмякина Диана — 3 место на дистанциях 222 и 111 метров.
Поздравляем всех призеров, победителей и тренеров соревнований! Всем юным шорт-трекистам успехов в спорте, олимпийских побед!