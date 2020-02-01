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Информационный сайт города Гусева

Гусевские «Кобры» взяли первое место на областных соревнованиях по баскетболу в Зеленоградске

1 февраля 2020, 20:39
30 и 31 января в городе Зеленоградске состоялось первенство Калининградской области по баскетболу среди юниорок до 18 лет. Принимали участие: СДЮСШ 9 из Калининграда, команда «Янтарь» ДЮСШ из Зеленоградска, команда из Советск и команда «Кобры» МОУ СОШ 5 Гусева.

В первый игровой день гусевская команда обыграла калининградцев со счётом 49:35. Самыми результативными стали: Титкова Маргарита — 13 очков, Невалёная София — 11 очков, Русакова Алевтина — 10 очков. Также в этот день гусевцы обыграли команду из Советска со счётом 46:4, где отличилась Антонова Ксения, принеся команде 17 очков.

Во второй игровой день команда из Гусева обыграла девушек из Зеленоградская со счётом 53:30. В этой игре отличились: Невалёная София — 15 очков и Антонова Ксения — 14 очков.

Итог:
1 место — Кобры
2 место — СДЮСШ 9 （Калининград）
3 место — ДЮСШ «Янтарь» （Зеленоградск）

состав команды:
  1. Хмельницкая Яна
  2. Русакова Алевтина
  3. Мамирова Алина
  4. Титкова Маргарита
  5. Зубец Вероника
  6. Невалёная София
  7. Герасимова Полина
  8. Кривошапка Екатерина
  9. Антонова Ксения
  10. Лошкарева Алина
  11. Чубукова Виктория
  12. Ширинова Виктория

Тренерский состав: Блохинова М.К., Самсонов К.М.

Поздравляем девушек и тренерский состав с первым местом и желаем в дальнейшем побед!
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