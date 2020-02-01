Гусевские «Кобры» взяли первое место на областных соревнованиях по баскетболу в Зеленоградске

Хмельницкая Яна

Русакова Алевтина

Мамирова Алина

Титкова Маргарита

Зубец Вероника

Невалёная София

Герасимова Полина

Кривошапка Екатерина

Антонова Ксения

Лошкарева Алина

Чубукова Виктория

Ширинова Виктория



30 и 31 января в городе Зеленоградске состоялось первенство Калининградской области по баскетболу среди юниорок до 18 лет. Принимали участие: СДЮСШ 9 из Калининграда, команда «Янтарь» ДЮСШ из Зеленоградска, команда из Советск и команда «Кобры» МОУ СОШ 5 Гусева.В первый игровой день гусевская команда обыграла калининградцев со счётом 49:35. Самыми результативными стали: Титкова Маргарита — 13 очков, Невалёная София — 11 очков, Русакова Алевтина — 10 очков. Также в этот день гусевцы обыграли команду из Советска со счётом 46:4, где отличилась Антонова Ксения, принеся команде 17 очков.Во второй игровой день команда из Гусева обыграла девушек из Зеленоградская со счётом 53:30. В этой игре отличились: Невалёная София — 15 очков и Антонова Ксения — 14 очков.Итог:1 место — Кобры2 место — СДЮСШ 9 （Калининград）3 место — ДЮСШ «Янтарь» （Зеленоградск）состав команды:Тренерский состав: Блохинова М.К., Самсонов К.М.Поздравляем девушек и тренерский состав с первым местом и желаем в дальнейшем побед!