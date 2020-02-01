Гусевские «Кобры» взяли первое место на областных соревнованиях по баскетболу в Зеленоградске

В первый игровой день гусевская команда обыграла калининградцев со счётом 49:35. Самыми результативными стали: Титкова Маргарита — 13 очков, Невалёная София — 11 очков, Русакова Алевтина — 10 очков. Также в этот день гусевцы обыграли команду из Советска со счётом 46:4, где отличилась Антонова Ксения, принеся команде 17 очков.
Во второй игровой день команда из Гусева обыграла девушек из Зеленоградская со счётом 53:30. В этой игре отличились: Невалёная София — 15 очков и Антонова Ксения — 14 очков.
Итог:
1 место — Кобры
2 место — СДЮСШ 9 （Калининград）
3 место — ДЮСШ «Янтарь» （Зеленоградск）
состав команды:
- Хмельницкая Яна
- Русакова Алевтина
- Мамирова Алина
- Титкова Маргарита
- Зубец Вероника
- Невалёная София
- Герасимова Полина
- Кривошапка Екатерина
- Антонова Ксения
- Лошкарева Алина
- Чубукова Виктория
- Ширинова Виктория
Тренерский состав: Блохинова М.К., Самсонов К.М.
Поздравляем девушек и тренерский состав с первым местом и желаем в дальнейшем побед!