В Гусеве проходит международный турнир по хоккею «Amber Ice»

На протяжении трех дней, с 21 по 23 февраля, на ледовой арене ФОКа в дружественном спортивном состязании за звание лучшей борются команды:
- «Ледокол» — Гусев
- «11 Корпус» — Советск
- «Форпост» — Калининград
- «Балтфлот» — Калининград
- «ХК Олайне» — Олайне (Латвия)
- «Бизоны» — Каунас (Литва)
В церемонии открытия приняли участие: первый заместитель Председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, заместитель председателя Правительства Калининградской области, заместитель председателя Калининградской областной Думы, Герой России Павел Кретов, Министр спорта Калининградской области, пятикратная Олимпийская Чемпионка Наталья Ищенко, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава МО «Гусевский городской округ», председатель Совета депутатов Андрей Гнездилов, вице-президент Калининградской региональной Федерации хоккея Михаил Плюхин, командир 11 Армейского корпуса генерал — лейтенант Юрий Яровицкий и другие.
Почетные гости пожелали участникам выносливости, удачи и успеха и поздравили всех с наступающим праздником — Днем защитника Отечества.
Подарком для всех присутствующих стало творческое выступление воспитанниц Областной школы зимних видов спорта, гусевских фигуристок.
Желаем всем участникам бескомпромиссной и честной игры!
Напоминаем, что жители и гости города могут поддержать спортсменов:
- 22 февраля: 09:00 — 16:00;
- 23 февраля: 09:00–12:30, 12:30 — торжественное закрытие турнира, награждение.
Вход свободный!