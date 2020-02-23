В Гусеве прошёл Международный турнир по хоккею «Amber Ice»

Сегодня на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева состоялось торжественное закрытые III Международного турнира по хоккею с шайбой «Amber Ice» на призы Героя Российской Федерации Павла Кретова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Подведены итоги международного чемпионата, в котором принимали участие сильнейшие хоккейные команды не только из Калининградской области, но и сборные Литвы и Латвии.
Результаты международного матча:
1 место: «Ледокол» — Гусев
2 место: «Балтфлот» — Калининград
3 место: «Бизоны» — Литва
Поздравляем гусевскую хоккейную команду «Ледокол» с победой в III Международном турнире по хоккею с шайбой «Amber Ice» на призы Героя России Павла Кретова!
В церемонии награждения участвовали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева, заместитель председателя Калининградской областной Думы, Герой России Павел Кретов, Министр спорта Калининградской области, пятикратная Олимпийская Чемпионка Наталья Ищенко, Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, которые вручили командам честно заслуженные медали и кубки.
Также на церемонии награждения сборных команд присутствовали глава администрации Александр Китаев, глава МО «Гусевский городской округ» Андрей Гнездилов, которые поздравили команды и пожелали дальнейших достижений в спорте.
Поздравляем команды с успешным завершением матча!