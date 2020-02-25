В Гусеве прошёл III Международный турнир по хоккею с шайбой «Amber Ice»

Виталий Хвалей, корреспондент:
— На льду лидер Первенства Калининградской области команда «Форпост» и хоккейный клуб «Олайне» из Латвии.
«Форпост» делает ставку на скорость, гости из Латвии демонстрируют неторопливый хоккей и индивидуальное мастерство. Гинс Ритомс разобрался сразу с двумя защитниками и аккуратно направил шайбу в нижний левый угол от вратаря.
«Форпост» отвечает стремительными проходами. Александр Жирихов делает передачу партнёру из-за ворот соперника. Александр Годзь наносит точный удар.
Александр Годзь, игрок команды «Форпост» (Калининград):
— Великолепный пас, мне осталось только ударить. Я ничего не делал, всё сделал он.
У атакующего звена был шанс отличиться ещё, но «Олайне» выстроил надёжную защиту. Уверенная победа над игроками в зелёной форме не гарантировала латышам место на пьедестале. В финал пробился «Ледокол» и команда Балтфлота.
В средней зоне шайба практически не задерживается, скорости высокие. Во второй половине встречи «Ледокол» доказал, что не зря является чемпионом области и взял верх в матче ос счётом 5:2
Игроки из Литвы и Латвии отмечают спортивный накал и дружескую атмосферу турнира. Популярность «Amber Ice» позволяет надеяться на расширение состава участников в будущем.
Павел Кретов, герой России:
— Я думаю, мы сделаем этот турнир не только международным, но ещё более юным. Это наша главная задача, чтобы турнир из 40 плюс превратить в 5 плюс.
Лучших игроков и победителей награждают почётные гости турнира. Памятные призы, медали и кубки «Amber Ice» среди любителей хоккея считаются очень престижными трофеями.
Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
«Вести Калининград»