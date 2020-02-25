Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Главная / Новости / Спорт / В Гусеве прошёл III Международный турнир по хоккею с шайбой «Amber Ice»
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прошёл III Международный турнир по хоккею с шайбой «Amber Ice»

25 февраля 2020, 18:34
В Гусеве прошёл III Международный турнир по хоккею с шайбой «Amber Ice»
В Калининградской области состоялся III Международный турнир по хоккею с шайбой «Amber Ice». В соревнованиях на призы Героя России Павла Кретова приняли участие лучшие команды региона и клубы из соседних стран. О спортивных баталиях на льду расскажет Виталий Хвалей.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— На льду лидер Первенства Калининградской области команда «Форпост» и хоккейный клуб «Олайне» из Латвии.

«Форпост» делает ставку на скорость, гости из Латвии демонстрируют неторопливый хоккей и индивидуальное мастерство. Гинс Ритомс разобрался сразу с двумя защитниками и аккуратно направил шайбу в нижний левый угол от вратаря.

«Форпост» отвечает стремительными проходами. Александр Жирихов делает передачу партнёру из-за ворот соперника. Александр Годзь наносит точный удар.

Александр Годзь, игрок команды «Форпост» (Калининград):
— Великолепный пас, мне осталось только ударить. Я ничего не делал, всё сделал он.

У атакующего звена был шанс отличиться ещё, но «Олайне» выстроил надёжную защиту. Уверенная победа над игроками в зелёной форме не гарантировала латышам место на пьедестале. В финал пробился «Ледокол» и команда Балтфлота.

В средней зоне шайба практически не задерживается, скорости высокие. Во второй половине встречи «Ледокол» доказал, что не зря является чемпионом области и взял верх в матче ос счётом 5:2

Игроки из Литвы и Латвии отмечают спортивный накал и дружескую атмосферу турнира. Популярность «Amber Ice» позволяет надеяться на расширение состава участников в будущем.

Павел Кретов, герой России:
— Я думаю, мы сделаем этот турнир не только международным, но ещё более юным. Это наша главная задача, чтобы турнир из 40 плюс превратить в 5 плюс.

Лучших игроков и победителей награждают почётные гости турнира. Памятные призы, медали и кубки «Amber Ice» среди любителей хоккея считаются очень престижными трофеями.

Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
Другие новости по теме
В Гусеве прошёл международный турнир по хоккею «Amber Ice»В Гусеве прошёл международный турнир по хоккею «Amber Ice»В Гусеве прошёл международный турнир по хоккею «Amber Ice» среди любителей 40+В Гусеве прошёл международный турнир по хоккею «Amber Ice» среди любителей 40+Сегодня в ФОКе состоялось торжественное открытие международного турнира по хоккею «Amber Ice»Сегодня в ФОКе состоялось торжественное открытие международного турнира по хоккею «Amber Ice»В Гусеве прошёл Международный турнир по хоккею «Amber Ice»В Гусеве прошёл Международный турнир по хоккею «Amber Ice»
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико