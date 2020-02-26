В Гусеве состоялись соревнования по мини-футболу на Кубок Черняховской епархии

В Калининградской области состоялись соревнования по мини-футболу на Кубок Черняховской епархии. Турнир проводится во второй раз, но уже вошёл в число самых массовых спортивных мероприятий региона. В играх принимают участие представители восточных муниципалитетов области, команды воинских частей, пожарные и полицейские.Турнир отличает особая атмосфера, игроки атакуют с азартом, но правил не нарушают.