В Калининградской области состоялись соревнования по мини-футболу на Кубок Черняховской епархии. Турнир проводится во второй раз, но уже вошёл в число самых массовых спортивных мероприятий региона. В играх принимают участие представители восточных муниципалитетов области, команды воинских частей, пожарные и полицейские.
Турнир отличает особая атмосфера, игроки атакуют с азартом, но правил не нарушают.
Дмитрий Черняев, участник турнира:
— Когда началась игра, я забыл, что они батюшки, я только вначале вспомнил, когда здоровался, потому что все с бородой, а потом была концентрация только на мяч. Не ожидал, что священнослужители тоже играют в футбол и достойно.
Сергий Алексеевич, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, Черняховск:
— У нас не было таких красивых стадионов, мы играли просто на поле, где сами ставили ворота. Мы играли деревня на деревню, я жил в деревне и проводили такие турниры. В школе всегда наша команда, наш класс выигрывал. Спортом, не совсем занимаюсь так, как хотелось бы, времени не хватает и уделяется на другое, но, занятия спортом всегда хорошо любому человеку.
В Гусеве состоялись соревнования по мини-футболу на Кубок Черняховской епархии
26 февраля 2020, 12:27