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Информационный сайт города Гусева

«Барсы» выиграли вторую игру в финальном этапе соревнований «Золотая шайба»

26 февраля 2020, 17:41
«Барсы» выиграли вторую игру в финальном этапе соревнований «Золотая шайба»
Сегодня гусевская команда «Барсы» 2005–2006 годов рождения одержала вторую победу в рамках финального этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба». Ребята обыграли команду «Юный Черноморец» из города Севастополя со счётом 2:4.

Завтра наши хоккеисты встретиться с сильным соперником из Амурской области, который также обыграл соперников в двух первых играх.

Напомним, всего в соревнованиях принимают участие 64 команды, которые вышли в финал в своих регионах. Игры будут проходить с 25 февраля по 2 марта в городе Сочи. В первой игре команда «Барсы» обыграла соперников из республики Марий Эл со счётом 2:5.

Поздравляем команду «Барсы» и желаем дальнейших побед.
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