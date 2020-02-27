«Барсы» прошли в следующий этап финальных соревнований «Золотая шайба»

Сегодня гусевская команда «Барсы» 2005–2006 годов рождения одержала третью победу в рамках финального этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба» и прошла в следующий этап — группу 1/16 сильнейших команд.
Ребята обыграли команду «Форвард» из Амурской области со счётом 4:2.
Напомним, всего в соревнованиях принимают участие 64 команды, которые вышли в финал в своих регионах. Игры будут проходить до 2 марта в городе Сочи. В первой игре команда «Барсы» обыграла соперников из республики Марий Эл со счётом 5:2, во второй игре — команду из города Севастополя со счётом 4:2.
Поздравляем ребят с победой и желаем удачи в следующих играх!