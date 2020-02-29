«Барсы» проиграли команде «Таганай» и обыграли команду «Искра»

На финальном этапе всероссийских соревнований «Золотая шайба» гусевская хоккейная команда «Барсы» провела уже пять игр, одержав победу в четырех из них. Сейчас ребята находятся в группе «9-12», где их ожидает ещё две игры.
Вчера, 28 февраля, «Барсы» уступили победу команде «Таганай» из Челябинской области со счётом 1:2. Сегодня обыграли команду «Искра» из Костромской области со счётом 2:1, где наш игрок Тарасов Илья забил решающую шайбу на последних секундах.
Напомним, всего в соревнованиях «Золотая шайба» принимают участие 64 команды, которые вышли в финал в своих регионах. Игры будут проходить до 2 марта в городе Сочи.
Поздравляем наших ребят и желаем побед в следующих играх!