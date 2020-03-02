«Кобры» стали пятикратными чемпионами Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»

Команда «Кобры» в очередной раз доказала, что она является лучшей, несмотря на самый младший возраст.
Места распределились следующим образом:
I место — ШБК «Кобры» (СОШ № 5, г. Гусев)
II место — ШБК «Snap back» (СОШ, г. Зеленоградск)
III место — ШБК «Жёлтая фурия» (СОШ № 3, г. Черняховск)
MVP — София Невалёная (ШБК «Кобры»)
Золотой состав:
- Хмельницкая Яна
- Русакова Алевтина
- Мамирова Алина
- Титкова Маргарита
- Зубец Вероника
- Невалёная София
- Герасимова Полина
- Кривошапка Екатерина（капитан）
- Антонова Ксения
- Лошкарева Алина
- Чубукова Виктория
- Ширинова Виктория
Тренерский состав: Блохинова Майя Константиновна, Самсонов Константин Михайлович.
Игры в Пскове будут проходить с 17 по 21 марта, где встретятся 10 лучших команд федерального округа.