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Информационный сайт города Гусева

«Кобры» стали пятикратными чемпионами Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»

2 марта 2020, 16:19
«Кобры» стали пятикратными чемпионами Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»
28 и 29 февраля во дворце спорта «Янтарный» одиннадцатый раз проходил финал регионального этапа школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». Разыгрывалась путёвка в финал Северо-западного федерального округа в город Псков.

Команда «Кобры» в очередной раз доказала, что она является лучшей, несмотря на самый младший возраст.

Места распределились следующим образом:
I место — ШБК «Кобры» (СОШ № 5, г. Гусев)
II место — ШБК «Snap back» (СОШ, г. Зеленоградск)
III место — ШБК «Жёлтая фурия» (СОШ № 3, г. Черняховск)
MVP — София Невалёная (ШБК «Кобры»)

Золотой состав:
  1. Хмельницкая Яна
  2. Русакова Алевтина
  3. Мамирова Алина
  4. Титкова Маргарита
  5. Зубец Вероника
  6. Невалёная София
  7. Герасимова Полина
  8. Кривошапка Екатерина（капитан）
  9. Антонова Ксения
  10. Лошкарева Алина
  11. Чубукова Виктория
  12. Ширинова Виктория

Тренерский состав: Блохинова Майя Константиновна, Самсонов Константин Михайлович.

Игры в Пскове будут проходить с 17 по 21 марта, где встретятся 10 лучших команд федерального округа.
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