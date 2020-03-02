«Кобры» стали пятикратными чемпионами Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»

Хмельницкая Яна

Русакова Алевтина

Мамирова Алина

Титкова Маргарита

Зубец Вероника

Невалёная София

Герасимова Полина

Кривошапка Екатерина（капитан）

Антонова Ксения

Лошкарева Алина

Чубукова Виктория

Ширинова Виктория



28 и 29 февраля во дворце спорта «Янтарный» одиннадцатый раз проходил финал регионального этапа школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». Разыгрывалась путёвка в финал Северо-западного федерального округа в город Псков.Команда «Кобры» в очередной раз доказала, что она является лучшей, несмотря на самый младший возраст.Места распределились следующим образом:I место — ШБК «Кобры» (СОШ № 5, г. Гусев)II место — ШБК «Snap back» (СОШ, г. Зеленоградск)III место — ШБК «Жёлтая фурия» (СОШ № 3, г. Черняховск)MVP — София Невалёная (ШБК «Кобры»)Золотой состав:Тренерский состав: Блохинова Майя Константиновна, Самсонов Константин Михайлович.Игры в Пскове будут проходить с 17 по 21 марта, где встретятся 10 лучших команд федерального округа.