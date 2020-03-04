В Гусеве прошло первенство по мини-футболу среди девушек, посвящённое международному женскому дню 4 марта 2020, 16:50

Сегодня в многофункциональном зале физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е. М. Попова состоялось Первое открытое первенство Спортивной школы нашего славного города по мини-футболу среди девушек 2009-2008 гг. р., посвященное Международному женскому дню 8 марта. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.



Почётным гостем первенства стал член президиума областной Федерации футбола, начальник департамента женского футбола Денис Горубченко.



В состязании приняли участие шесть девичьих команд Янтарного края.



Гусевские девчонки из команды «Пума», которые впервые приняли участие в соревновании такого уровня стали пятыми, обойдя советчанок. Четвертое место заняла команда ЭТБ из поселка Большаково. Наши соседки из Озерска стали третьими. Вторую строчку в турнирной таблице заняла сборная Калининградской области по мини-футболу. А вот воспитанницы калининградского лицея № 18 стали абсолютными призерами первенства.



Поздравляем наших девчонок с дебютом!