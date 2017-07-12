9 призовых мест заняла наша команда на Фестивале по адаптивному спорту в Зеленоградске

12 июль 2017, 13:12

C 7 по 9 июля в городе Зеленоградске проходил областной летний Фестиваль по адаптивному спорту среди взрослых команд. В Фестивале приняли участие 20 муниципалитетов Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа.



Команда из Гусевского городского округа заняла 5 общекомандное место. Наши спортсмены участвовали практически во всех видах спорта: л/а (прыжок в длину с места, бег 60 метров), концепт (пара-гребля), шашки, шахматы, дартс, настольные игры (шафолборт, матрёшка и Корн холл), бокс- хоккей, мини ориентирование.



Награждение участников соревнований делилось на группы по заболеваниям (опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт глухих, интеллектуальные нарушения, общие заболевания).



Призовые места распределились следующим образом:



1 место- Рудаков Сергей (шахматы)

1 место- Харин Андрей (бег 60 метров и в настольных играх)

2 место- Рудаков Сергей (шашки)

2 место- Харин Андрей (бокс-хоккей)

2 место- Глеза Вадим (дартс)

2 место - Зверева Мария (дартс)

3 место- Новикова Наталья (дартс)

3 место - Глеза Вадим (настольные игры).

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