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9 призовых мест заняла наша команда на Фестивале по адаптивному спорту в Зеленоградске

12 июль 2017, 13:12
9 призовых мест заняла наша команда на Фестивале по адаптивному спорту в Зеленоградске
C 7 по 9 июля в городе Зеленоградске проходил областной летний Фестиваль по адаптивному спорту среди взрослых команд. В Фестивале приняли участие 20 муниципалитетов Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Команда из Гусевского городского округа заняла 5 общекомандное место. Наши спортсмены участвовали практически во всех видах спорта: л/а (прыжок в длину с места, бег 60 метров), концепт (пара-гребля), шашки, шахматы, дартс, настольные игры (шафолборт, матрёшка и Корн холл), бокс- хоккей, мини ориентирование.

Награждение участников соревнований делилось на группы по заболеваниям (опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт глухих, интеллектуальные нарушения, общие заболевания).

Призовые места распределились следующим образом:

1 место- Рудаков Сергей (шахматы)
1 место- Харин Андрей (бег 60 метров и в настольных играх)
2 место- Рудаков Сергей (шашки)
2 место- Харин Андрей (бокс-хоккей)
2 место- Глеза Вадим (дартс)
2 место - Зверева Мария (дартс)
3 место- Новикова Наталья (дартс)
3 место - Глеза Вадим (настольные игры).
Теги: фестиваль инвалиды
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