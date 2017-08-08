В ФОКе проводится набор детей 4-5 лет на отделение фигурного катания

8 август 2017, 12:09





Фотография с Рождественского бала проходившего в 2015 году на ледовой арене ФОКА.

Областная Калининградская школа по зимним видам спорта в городе гусеве проводит набор на отделение фигурного катания.



Группа начальной подготовки (дети 2012 года рождения).

Спортивно-оздоровительная группа (дети 2013 года рождения).

Тренер Шинтарь Елена Викторовна.



Консультация и запись по телефону 89118533517.

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