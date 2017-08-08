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В ФОКе проводится набор детей 4-5 лет на отделение фигурного катания

8 август 2017, 12:09
В ФОКе проводится набор детей 4-5 лет на отделение фигурного катания

Фотография с Рождественского бала проходившего в 2015 году на ледовой арене ФОКА.
Областная Калининградская школа по зимним видам спорта в городе гусеве проводит набор на отделение фигурного катания.

Группа начальной подготовки (дети 2012 года рождения).
Спортивно-оздоровительная группа (дети 2013 года рождения).
Тренер Шинтарь Елена Викторовна.

Консультация и запись по телефону 89118533517.
Теги: фигурное катание набор
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