В ФОКе проводится набор детей 4-5 лет на отделение фигурного катания
8 август 2017, 12:09
Фотография с Рождественского бала проходившего в 2015 году на ледовой арене ФОКА.
Областная Калининградская школа по зимним видам спорта в городе гусеве проводит набор на отделение фигурного катания.Теги: фигурное катание набор
Группа начальной подготовки (дети 2012 года рождения).
Спортивно-оздоровительная группа (дети 2013 года рождения).
Тренер Шинтарь Елена Викторовна.
Консультация и запись по телефону 89118533517.
Группа начальной подготовки (дети 2012 года рождения).
Спортивно-оздоровительная группа (дети 2013 года рождения).
Тренер Шинтарь Елена Викторовна.
Консультация и запись по телефону 89118533517.
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