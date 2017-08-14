В «Технополисе GS» прошли соревнования по триатлону

14 август 2017, 10:35

Гусевский политехнический техникум

Команда «ЦТС-2»

Команда «GS Labs»



Лазарев Максим

Балашков Кирилл

Артеменко Владимир



Лилия Збылина

Лишек Елена



Чернухин Евгений

Фомичев Дмитрий

Канинский Вадим



13 августа на территории инновационного кластера «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области) прошли соревнования «Триатлон Спринт GS». Спортсмены успешно преодолели три этапа —плавание 200 метров, 12 км на велосипеде и 3 км бегом.Поддержать спортсменов во время гонки пришли более 50 человек, семьи спортсменов, резиденты производственного кластера Технополиса GS, жители коттеджного посёлка и города Гусева.Идейным вдохновителем, инициатором и главным организатором триатлона выступил спортивный «Клуб 111». По словам руководителя клуба и организатора мероприятия Дмитрия Фомичева, ген.директора «ЦТС»: «Железных людей сегодня на территории Калининградской области стало ещё больше!».Командное первенство (0,2/12/3)Индивидуальное первенство мужчины (0,2/12/3)Индивидуальное первенство женщины (0,2/12/3)Параллельно состоялся детский старт в формате «бег-велосипед-бег», по 500 м в каждом виде. Каждый ребёнок получил медаль за участие и сладкий подарок от организаторов.В рамках соревнований прошёл Чемпионат «Клуба 111». Спортсмены показали высокие результаты и улучшили свои прошлогодние показатели!