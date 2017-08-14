В «Технополисе GS» прошли соревнования по триатлону
14 август 2017, 10:35
13 августа на территории инновационного кластера «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области) прошли соревнования «Триатлон Спринт GS». Спортсмены успешно преодолели три этапа —плавание 200 метров, 12 км на велосипеде и 3 км бегом.Технополис GS триатлон День физкультурника
Поддержать спортсменов во время гонки пришли более 50 человек, семьи спортсменов, резиденты производственного кластера Технополиса GS, жители коттеджного посёлка и города Гусева.
Идейным вдохновителем, инициатором и главным организатором триатлона выступил спортивный «Клуб 111». По словам руководителя клуба и организатора мероприятия Дмитрия Фомичева, ген.директора «ЦТС»: «Железных людей сегодня на территории Калининградской области стало ещё больше!».
Командное первенство (0,2/12/3)
Индивидуальное первенство мужчины (0,2/12/3)
Индивидуальное первенство женщины (0,2/12/3)
Параллельно состоялся детский старт в формате «бег-велосипед-бег», по 500 м в каждом виде. Каждый ребёнок получил медаль за участие и сладкий подарок от организаторов.
В рамках соревнований прошёл Чемпионат «Клуба 111». Спортсмены показали высокие результаты и улучшили свои прошлогодние показатели!
Поддержать спортсменов во время гонки пришли более 50 человек, семьи спортсменов, резиденты производственного кластера Технополиса GS, жители коттеджного посёлка и города Гусева.
Идейным вдохновителем, инициатором и главным организатором триатлона выступил спортивный «Клуб 111». По словам руководителя клуба и организатора мероприятия Дмитрия Фомичева, ген.директора «ЦТС»: «Железных людей сегодня на территории Калининградской области стало ещё больше!».
Командное первенство (0,2/12/3)
- Гусевский политехнический техникум
- Команда «ЦТС-2»
- Команда «GS Labs»
Индивидуальное первенство мужчины (0,2/12/3)
- Лазарев Максим
- Балашков Кирилл
- Артеменко Владимир
Индивидуальное первенство женщины (0,2/12/3)
- Лилия Збылина
- Лишек Елена
Параллельно состоялся детский старт в формате «бег-велосипед-бег», по 500 м в каждом виде. Каждый ребёнок получил медаль за участие и сладкий подарок от организаторов.
В рамках соревнований прошёл Чемпионат «Клуба 111». Спортсмены показали высокие результаты и улучшили свои прошлогодние показатели!
- Чернухин Евгений
- Фомичев Дмитрий
- Канинский Вадим
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