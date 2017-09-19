В Гусеве прошел турнир по мини футболу, приуроченный «Дню солидарности в борьбе с терроризмом»

19 сентябрь 2017, 10:31

16 сентября на спортивной площадке ФОКа им. Е.М.Попова состоялся турнир по мини футболу, приуроченный «Дню солидарности в борьбе с терроризмом». В проведении турнира приняли участия спортсмены и их тренеры Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Гусевская ДЮСШ».



Памятная дата «День солидарности в борьбе с терроризмом» была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия 1-3 сентября 2004 года) когда боевики захватили оду из школ. Тогда погибли более 300 человек, в том числе более 150 детей.



Перед началом турнира, перед присутствующими выступили гвардии полковник в отставке, участник боевых действий в Афганистане, Юрилин Виктор Николаевич и действующий сотрудник, майор полиции, участник боевых действий на Северном Кавказе, Хромов Ярослав Владимирович.



Спортсмены из отделения «Футбол» Михалкин Эдуард, Бондарев Евгений, Гришечко Владислав, Иваничкин Павел прочитали стихи, посвященные памяти жертв террористических актов.



После вступительных слов, главный судья соревнований, тренер по футболу Аистов Александр Сергеевич разделил ребят на команды и началась игра.



По результатам турнира, спортсмены, из команд занявшие призовые места были награждены медалями за 1,2 и 3 места.

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