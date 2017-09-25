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В городском лесопарке состоялся Чемпионат и Первенство области по легкоатлетическому кроссу

25 сентябрь 2017, 16:21
В городском лесопарке состоялся Чемпионат и Первенство области по легкоатлетическому кроссу
В городском лесопарке Гусева состоялся Осенний Чемпионат и Первенство Калининградской области по легкоатлетическому кроссу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Более 300 юных спортсменов из Гусева, Калининграда, Советска, Черняховска, Немана, Светлого и других городов области приехали в этот день показать свои силы.

Соревнования проходили в бодрой дружелюбной обстановке. Для спортсменов были организованы все условия: места для переодевания, кулеры с питьевой водой, пункт питания, дежурил врач скорой помощи и даже солнечная погода благоволила на успех.

По итогам соревнований командные места распределились следующим образом:

1 место – г. Гусев;
2 место – г. Калининград;
3 место – г. Черняховск.
Теги: соревнование ГРЭСовский лес бег
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Ужас
# 1Ужас
В то время, как в области был объявлен траур и отменили все мероприятия.
Вчера, 19:43   ЦитироватьОтветить0
молодой
# 2молодой
Так там же Иуды рулили, Что же вы хотели ???
Вчера, 20:05   ЦитироватьОтветить0
Гость Спортсмен
# 3Гость Спортсмен
Что вы за люди.....Вы обычный народ,которые привыкли всё портить, Вы не спортсмены.
Провели соревнования что тут такого. У нас что легкоатлеты каждый день такого уровня соревнования проводят.
Так что обычные люди можно и капельку порадоваться.
Вчера, 22:23   ЦитироватьОтветить2
Гость Старый
# 4Гость Старый
Цитата: Ужас
В то время, как в области был объявлен траур и отменили все мероприятия.

Что предлагаете? Биться лбом об землю и рыдать?

Так там же Иуды рулили, Что же вы хотели ???

Конкретней пожалуйста.

Это было прекрасное спортивное утро. Молодцы. Не слушайте диванных лицемеров!
Сегодня, 01:07   ЦитироватьОтветить0

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