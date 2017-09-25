В городском лесопарке состоялся Чемпионат и Первенство области по легкоатлетическому кроссу
25 сентябрь 2017, 16:21
В городском лесопарке Гусева состоялся Осенний Чемпионат и Первенство Калининградской области по легкоатлетическому кроссу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.соревнование ГРЭСовский лес бег
Более 300 юных спортсменов из Гусева, Калининграда, Советска, Черняховска, Немана, Светлого и других городов области приехали в этот день показать свои силы.
Соревнования проходили в бодрой дружелюбной обстановке. Для спортсменов были организованы все условия: места для переодевания, кулеры с питьевой водой, пункт питания, дежурил врач скорой помощи и даже солнечная погода благоволила на успех.
По итогам соревнований командные места распределились следующим образом:
1 место – г. Гусев;
2 место – г. Калининград;
3 место – г. Черняховск.
Более 300 юных спортсменов из Гусева, Калининграда, Советска, Черняховска, Немана, Светлого и других городов области приехали в этот день показать свои силы.
Соревнования проходили в бодрой дружелюбной обстановке. Для спортсменов были организованы все условия: места для переодевания, кулеры с питьевой водой, пункт питания, дежурил врач скорой помощи и даже солнечная погода благоволила на успех.
По итогам соревнований командные места распределились следующим образом:
1 место – г. Гусев;
2 место – г. Калининград;
3 место – г. Черняховск.
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