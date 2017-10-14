«Технополис GS» выделил 500 тысяч рублей на развитие шорт-трека в Гусеве
14 октябрь 2017, 21:07
Сегодня в Гусеве состоялось торжественное открытие первого в истории Калининградской области турнира по шорт-треку. Мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Е.М. Попова. Без преувеличения историческое событие для всего региона. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».ФОК соревнование шорт-трек Технополис GS
Почётными гостями соревнований стали первый заместитель руководителя (директора) Министерства спорта Калининградской области Анжела Николаевна Тарасевич, президент спортивной Федерации Калининградской области по конькобежному спорту Марина Толпыго, первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Сергеевич Богданов, заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Ивановна Томина и директор управляющей компании «General Satellite» Александр Эдиссонович Ситников.
По словам первого заместителя руководителя (директора) Министерства спорта Калининградской области А.Н. Тарасевич, в 2012 году в структуре спортивной школы по зимним видам спорта было образовано отделение шорт-трека. Этот яркий, красивый и самый молодой олимпийский вид спорта стремительно развивается в нашей Калининградской области. За короткий период уже воспитаны 1 мастер спорта, 4 кандидата в мастера спорта, около 10 спортсменов получили первый спортивный разряд.
«Сегодня мы с полной уверенностью можем заявить, что шорт-трек прибудет и в Гусев. Правительство Калининграсдкой области и областное Министерством спорта совместно с администрацией Гусевского муниципалитета делают всё возможное, чтобы в скором времени открыть в Гусеве отделение по шорт-треку», - сообщила Анжела Николаевна.
Юным спортсменам первый заместитель руководителя (директора) Министерства спорта Калининградской области пожелала удачного выступления и всего самого хорошего.
Первый заместитель председателя Калининградской областной Думы А.С. Богданов отметил тот факт, что пока на соревновании нет спортсменов в востока области. Задача Правительства региона сделать так, чтобы они появились в самое ближайшее время. Также Александр Сергеевич сообщил, что буквально неделю назад состоялась его встреча с президентом корпорации «General Satellite» А.Г. Ткаченко, который в свою очередь согласился оказать поддержку в развитии шорт-трека в Гусеве. Именно с целью популяризации этого вида спорта было принято решение о проведении соревнований в ФОКе Гусева. Чтобы жители округа могли наглядно познакомиться с шорт-треком.
Заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Л.И. Томина поблагодарила Правительство и Министерство спорта Калининградской области за ту поддержку, которую они оказывают Гусеву в продвижении пока ещё мало популярного у нас вида спорта шорт-трек. Очень приятно, что такая честь провести первые соревнования по новому виду спорта выпала именно нашему городу.
Директор управляющей компании «General Satellite» А.Э. Ситников пожелал всем юным спортсменам удачи, выдержки воли к победе, драйва и конечно победы. От имени холдинга GS «Group» он вручил начальнику отдела спорта администрации Гусевского округа Константину Самсонову денежный сертификат в размере 500 000 рублей на создание инновационной системы подготовки спортсменов и воспитание будущих чемпионов по шорт-треку.
Первенство Калининградской области по шорт-треку продолжится в ФОКе завтра, 15 октября. Начало в 10:00 часов. По окончании выступлений состоится награждение победителей.
Почётными гостями соревнований стали первый заместитель руководителя (директора) Министерства спорта Калининградской области Анжела Николаевна Тарасевич, президент спортивной Федерации Калининградской области по конькобежному спорту Марина Толпыго, первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Сергеевич Богданов, заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Ивановна Томина и директор управляющей компании «General Satellite» Александр Эдиссонович Ситников.
По словам первого заместителя руководителя (директора) Министерства спорта Калининградской области А.Н. Тарасевич, в 2012 году в структуре спортивной школы по зимним видам спорта было образовано отделение шорт-трека. Этот яркий, красивый и самый молодой олимпийский вид спорта стремительно развивается в нашей Калининградской области. За короткий период уже воспитаны 1 мастер спорта, 4 кандидата в мастера спорта, около 10 спортсменов получили первый спортивный разряд.
«Сегодня мы с полной уверенностью можем заявить, что шорт-трек прибудет и в Гусев. Правительство Калининграсдкой области и областное Министерством спорта совместно с администрацией Гусевского муниципалитета делают всё возможное, чтобы в скором времени открыть в Гусеве отделение по шорт-треку», - сообщила Анжела Николаевна.
Юным спортсменам первый заместитель руководителя (директора) Министерства спорта Калининградской области пожелала удачного выступления и всего самого хорошего.
Первый заместитель председателя Калининградской областной Думы А.С. Богданов отметил тот факт, что пока на соревновании нет спортсменов в востока области. Задача Правительства региона сделать так, чтобы они появились в самое ближайшее время. Также Александр Сергеевич сообщил, что буквально неделю назад состоялась его встреча с президентом корпорации «General Satellite» А.Г. Ткаченко, который в свою очередь согласился оказать поддержку в развитии шорт-трека в Гусеве. Именно с целью популяризации этого вида спорта было принято решение о проведении соревнований в ФОКе Гусева. Чтобы жители округа могли наглядно познакомиться с шорт-треком.
Заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Л.И. Томина поблагодарила Правительство и Министерство спорта Калининградской области за ту поддержку, которую они оказывают Гусеву в продвижении пока ещё мало популярного у нас вида спорта шорт-трек. Очень приятно, что такая честь провести первые соревнования по новому виду спорта выпала именно нашему городу.
Директор управляющей компании «General Satellite» А.Э. Ситников пожелал всем юным спортсменам удачи, выдержки воли к победе, драйва и конечно победы. От имени холдинга GS «Group» он вручил начальнику отдела спорта администрации Гусевского округа Константину Самсонову денежный сертификат в размере 500 000 рублей на создание инновационной системы подготовки спортсменов и воспитание будущих чемпионов по шорт-треку.
Первенство Калининградской области по шорт-треку продолжится в ФОКе завтра, 15 октября. Начало в 10:00 часов. По окончании выступлений состоится награждение победителей.
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