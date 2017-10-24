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Гусевские спортсмены приняли участие в соревнованиях по спринтерскому бегу в Калининграде

24 октябрь 2017, 11:09
Гусевские спортсмены приняли участие в соревнованиях по спринтерскому бегу в Калининграде
19 и 20 октября 2017 года в спортивном комплексе «Юность» города Калининграда проходило первенство по спринтерскому бегу. Команду города Гусева представляли ребята МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» под руководством тренерского состава Лукьянова А.А., Романовой И.А., Филипповой И.Е..

Соревнования проходили на протяжении 2 дней. Первый день выступали спортсмены 2003-2004 г.р., и второй день 2005 г.р., и младше.

В беге на 60 метров с результатом 8.57 сек., и на 300 метров с результатом 47.44 сек., первое место заняла Нащёкина Ирина (МОУ «СОШ № 1»).

В беге на 300 метров с результатом 48.21 сек., второе место занял Башара Константин (МОУ «СОШ№1») и третье место с результатом 53.94 сек., занял Гребневас Данил (МОУ «СОШ№1) .

Остальные участники нашей команды принимали участие в соревнованиях впервые и показали хорошие результаты.

Поздравляем наших спортсменов с победой и желаем дальнейших успехов!
Теги: соревнование бег ДЮСШ
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