/ / / В Гусеве открылся необычный фотосалон

Сергей Вакорин, оператор-консультант:
— В нашем салоне принимаются заказы на изготовление багетных рам и паспарту. Рамы и паспарту подбираются по желанию заказчика, различных расцветок, как пластиковые, так и деревянные. Деревянные рамы изготавливаются как калининградскими производителями, так и местными.
Также в салоне производится ксерокопирование, сканирование и ламинирование документов с последующей их передачей на электронные носители. У каждого из нас дома есть старые чёрно-белые фотографии, потерявшие за давностью времени свою яркость и привлекательность. В фотосалоне могут провести реставрацию фотоснимка, устранить повреждения, сделать его цветным и более чётким.
Виктор Асташкин, корреспондент:
— Для крепления фоторамок и багетных рамок в фотосалоне предлагаются необычные крючки. Их можно забить с помощью молотка в любую стену, от гипсокартонной до бетонной. Они многократного использования и после себя оставляют лишь маленькие отверстия на стене.
Любители домашнего творчества, предпочитающие мастерить своими руками, смогут найти здесь фоторамки самых необычных размеров, цветов и форм, а также цветной картон.
Пока печатаются фотоснимки посетители салона могут интересно и с пользой провести время в соседней комнате, где расположилась обширная фотогалерея.
Константин Колодяжный, автор проекта:
— Разумеется, что возникла необходимость дать новорожденному образованию имя, как ребёнку. Думали, гадали, спорили, предлагали массу вариантов. И неожиданно пришло такое название — «Фьють». Мы-то с Сергеем Андреевичем выросли в эпоху плёночных фотоаппаратов, когда перед съёмками из объектива вылетала птичка со звуком «Фьють». Вот и галерею решили назвать «Фьють!»
— В наше время зимы стали скоротечны и не так суровы, как раньше, поэтому темой первой выставки мы выбрали «Зима, которую мы потеряли…» Очень важно запечатлеть короткие отрезки настоящей зимы при помощи фотоаппарата. Принести её, рассказать об удачных снимках посетителям, поделиться с друзьями и долго вспоминать в жаркие летние дни ушедшие зимы.
— В дальнейшем мы будем менять темы экспозиций, анонсировать их и приглашать к участию новых фотолюбителей.
Организаторы фотосалона «Фото для Вас» и фотогалереи «Фьють!» надеются, что их творческое пространство притянет к себе любителей фотографии, которые через свои фотоснимки будут радовать жителей округа замечательными пейзажами и интересными видами нашего любимого города.
Виктор Асташкин, «ГУСЕВ HD»