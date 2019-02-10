/ / / В Гусеве открылся необычный фотосалон

10 февраля 2019, 19:00

В центре Гусева по улице Московской открылся новый фотосалон. В уютном зале всегда рады предложить качественную печать ваших любимых фотоснимков традиционных размеров, а также больших форматов от 30×30 до 30×90 сантиметров.Также в салоне производится ксерокопирование, сканирование и ламинирование документов с последующей их передачей на электронные носители. У каждого из нас дома есть старые чёрно-белые фотографии, потерявшие за давностью времени свою яркость и привлекательность. В фотосалоне могут провести реставрацию фотоснимка, устранить повреждения, сделать его цветным и более чётким.Любители домашнего творчества, предпочитающие мастерить своими руками, смогут найти здесь фоторамки самых необычных размеров, цветов и форм, а также цветной картон.Пока печатаются фотоснимки посетители салона могут интересно и с пользой провести время в соседней комнате, где расположилась обширная фотогалерея.Организаторы фотосалона «Фото для Вас» и фотогалереи «Фьють!» надеются, что их творческое пространство притянет к себе любителей фотографии, которые через свои фотоснимки будут радовать жителей округа замечательными пейзажами и интересными видами нашего любимого города.