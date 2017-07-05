Автосервис Техник
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В магазине «Спорт Сервис» началась распродажа велосипедов из Европы

5 июль 2017, 19:12
Успейте ухватить скидку.

Прямо в центре Гусева в магазине «Спорт Сервис» началась летняя распродажа велосипедов известных европейских марок. Здесь представлены производители Prosp, Kelt, Navigator и другие известные бренды семейства двухколесых. Скидки от 5 до 20 % каждому гостю.

Также в магазине вы можете приобрести велосипеды и запчасти для них, гантели, скейтбоарды, спортивные мячи, детские велосипеды, товары для занятий фитнессом и аэробикой, плаванием и спортивной гимнастикой.

Приходите!

Более подробная информация в разделе «Магазины».
Теги: Спорт Сервис
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Покупатель
# 1Покупатель
Офигенный магазин. Сервис так же на уровне. Продавцам огромное спасибо!
Вчера, 21:24   ЦитироватьОтветить0
Пупкин
# 2Пупкин
Недавно купил там велосипед в рассрочку. Без переплаты.
Вчера, 22:08   ЦитироватьОтветить0
сема
# 3сема
Вован молодец
Сегодня, 03:56   ЦитироватьОтветить0

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