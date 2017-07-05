В магазине «Спорт Сервис» началась распродажа велосипедов из Европы

5 июль 2017, 19:12

Успейте ухватить скидку.Прямо в центре Гусева в магазине «Спорт Сервис» началась летняя распродажа велосипедов известных европейских марок. Здесь представлены производители Prosp, Kelt, Navigator и другие известные бренды семейства двухколесых. Скидки от 5 до 20 % каждому гостю.Также в магазине вы можете приобрести велосипеды и запчасти для них, гантели, скейтбоарды, спортивные мячи, детские велосипеды, товары для занятий фитнессом и аэробикой, плаванием и спортивной гимнастикой.Приходите!