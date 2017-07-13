В «Нуга Бест» можно бесплатно пройти диагностику организма и познакомиться с восточной медициной

13 июль 2017, 15:52

Позаботьтесь о свое здоровье заранее.В центре Гусева находится демонстрационно-выставочный зал Южнокорейской компании «Нуга Бест» - место, где вы можете пройти диагностику своего организма совершенно бесплатно и познакомиться с восточными методами оздоровления. Если вы ощущаете ломоту в суставах и боль в спине, если вы чувствуете, что ослабли, если в вашем организме происходят сбои, скачет давление или повышается сахар, то стоит задуматься. Может быть, вам пора попробовать альтернативный подход к восстановлению своего здоровья. Компания «Нуга Бест» предлагает вам метод оздоровление турманиевой керамикой.Что это, спросите вы? Некогда один молодой инженер из Южной Кореи изобрел кровать с турманиевой керамикой для своей мамы, родившей восьмерых детей и всю жизнь работавшей внаклонку. И это помогло женщине, которая практически была прикована к постели, встать на ноги. После ЧоСынгХён, изобретатель кровати, внедрил практики по всему миру. Простые жители могли приходить на бесплатные профилактические сеансы и поправить свое здоровье.Позднее продукция компании стала распространяться по всему миру. И вот теперь и у жителей Гусева есть возможность ощутить на себе целебные свойства турманиевой керамики.Для того, чтобы получать демонстрационные сеансы, необходимо просто записаться на консультацию или подойти в кабинет компании, расположенный по адресу ул. Московская, д.32. Здесь менеджеры расскажут вам о методиках компании, основанных на вековых традиция медицины Востока. Вы сможете ознакомиться со всем оборудованием компании Нуга Бест, а это: массажеры для стоп, согревающие турманиевые коврики, пояса миостимуляции, оборудование для суставов и многое другое.Вы сможете получить восстанавливающий курс на кровати массажере «Нуга Бест», где роллы из турмания, дающего инфракрасное тепло, двигаясь в вдоль позвоночника хорошо промассируют ткани спины, снимут спазмы и болевые ощущения и обеспечат гимнастическое вытяжение позвоночника.Только представьте, как это приятно. Ваш позвоночник точно скажет Вам спасибо.Приходите в «Нуга Бест» и не упустите свой шанс стать здоровее!