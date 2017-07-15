В автошколе «Клаксон» идет набор в новую группу

15 июль 2017, 12:54

В июле начался набор в новую группу по вождению в автошколе «Клаксон». Будущим ученикам предлагается обучение в группах как с утренним, так и с вечерним обучением, что немаловажно для особо занятых граждан. Время обучения составит 3 месяца.Выбор предыдущих учеников и ныне успешных водителей пал именно на эту автошколу. И вы спросите, почему? Именно здесь инструктора и преподаватели школы используют в качестве учебного материала официальные программы, разработанные ГАИ, а не презентации, "скачанные из интернета". Также в школе преподают только опытные инструктора. Более того, автопарк школы состоит только из автомобилей повышенной комфортности Renault Logan. Согласитесь, важно быть уверенным в автомобиле во время вождения по городу.Автошкола «Клаксон» также предлагает обучение по категориям B и C. Ну а для тех, кто подзабыл навык вождения предлагается восстановление знаний. Индивидуальный подход и приемлемые цены вам гарантированы.