В «Суши Лайт» скидка на все виды суши в День рождения

17 июль 2017, 18:02

10 % скидки предоставляется именинникам.Сушибар «Суши Лайт» предоставит скидку в 10 % всем именинникам. В ваш день вы можете заказать любой сет со скидкой и угостить своих друзей. Если вы отмечаете ваш праздник за городом, то курьер доставит вам сочные суши прямо на дом к праздничному столу. Также вы можете провести свой праздник и в "Суши Лайт". Акция распространяется на всю область. При заказе от 800 рублей доставка суши на дом или офис совершенна бесплатна.Если вы решите отметить детский День рождения в «Суши Лайт», то к скидке вам также предложат и детское меню. Вас удивят порции суши, ведь только в "Суши Лайт" вы платите меньше за те же граммы суши. Порадуйте своих любимых вкусными суши и роллами!