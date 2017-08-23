В магазине «Маяк» на Московской открылся отдел бытовой химии
23 август 2017, 13:09
Успейте получить скидку!Теги: Маяк
В самом центре города на излюбленной горожанами Московской улице в магазине «Маяк» теперь есть отдел бытовой химии. В связи с открытием для всех посетителей объявлен месяц скидок на продукцию по уходу за домом. Акционные товары вы найдете на круглых полках!
Более подробную информацию об акции можно получить у консультантов в магазине.
Больше информации о магазине смотрите в разделе «Предприятия».
В самом центре города на излюбленной горожанами Московской улице в магазине «Маяк» теперь есть отдел бытовой химии. В связи с открытием для всех посетителей объявлен месяц скидок на продукцию по уходу за домом. Акционные товары вы найдете на круглых полках!
Более подробную информацию об акции можно получить у консультантов в магазине.
Больше информации о магазине смотрите в разделе «Предприятия».
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