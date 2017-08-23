Объявления
PR

В магазине «Маяк» на Московской открылся отдел бытовой химии

23 август 2017, 13:09
Успейте получить скидку!

В самом центре города на излюбленной горожанами Московской улице в магазине «Маяк» теперь есть отдел бытовой химии. В связи с открытием для всех посетителей объявлен месяц скидок на продукцию по уходу за домом. Акционные товары вы найдете на круглых полках!

Более подробную информацию об акции можно получить у консультантов в магазине.

Больше информации о магазине смотрите в разделе «Предприятия».
Теги: Маяк
278 просмотров
0
Другие новости по теме
В «Тысяче мелочей» открыт школьный базар с низкими ценами
В «Тысяче мелочей» открыт школьный базар с низкими ценами
Компания «Комфорт-мебель» объявила о 50% скидке на товары
Компания «Комфорт-мебель» объявила о 50% скидке на товары
В «Суши Лайт» скидка на все виды суши в День рождения
В «Суши Лайт» скидка на все виды суши в День рождения
В «Нуга Бест» можно бесплатно пройти диагностику организма и познакомиться с восточной медициной
В «Нуга Бест» можно бесплатно пройти диагностику организма и познакомиться с восточной медициной

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»