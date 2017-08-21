В «Тысяче мелочей» открыт школьный базар с низкими ценами
21 август 2017, 13:23
В магазине «1000 мелочей» открылся школьный базар с разнообразным выбором канцелярии и товаров для школы. Здесь вы найдете тетради стоимостью от 5 рублей, а также большой выбор ранцев и рюкзаков по цене от 700 рублей, товары для рисования и лепки, все письменные принадлежности. Продавцы-консультанты помогут вам наполнить рюкзак вашего школьника необходимой канцелярией.Тысяча мелочей
Больше информации о магазине в разделе «Предприятия».
Больше информации о магазине в разделе «Предприятия».
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