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В «Тысяче мелочей» открыт школьный базар с низкими ценами

21 август 2017, 13:23
В «Тысяче мелочей» открыт школьный базар с низкими ценами
В магазине «1000 мелочей» открылся школьный базар с разнообразным выбором канцелярии и товаров для школы. Здесь вы найдете тетради стоимостью от 5 рублей, а также большой выбор ранцев и рюкзаков по цене от 700 рублей, товары для рисования и лепки, все письменные принадлежности. Продавцы-консультанты помогут вам наполнить рюкзак вашего школьника необходимой канцелярией.

Больше информации о магазине в разделе «Предприятия».
Теги: Тысяча мелочей
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111
# 1111
тысяча мелочей это в калининграде? заеду обяательно.
Вчера, 19:31   ЦитироватьОтветить0
Пупкин
# 2Пупкин
Сайт Гусевский, с какого здесь будут рекламировать магазины других городов.
Вчера, 21:14   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 3Гость Гость
111,
"Тысяча мелочей" находится в м-не "Семья" 2 этаж
Сегодня, 12:26   ЦитироватьОтветить0

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