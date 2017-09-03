Центр раннего развития
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Кафе «Денёр» дарит 10% скидку пенсионерам, студентам и военнослужащим

3 сентябрь 2017, 11:08
Успейте стать участником акции.

В кафе «Денёр», которое расположилось около живописного парка на ул. Зои Космодемьянской в Гусеве, объявляет акцию. Скидка в 10 % предлагается всем льготным категориям граждан: студентам, пенсионерам, военнослужащим. Акция действует при предъявлении удостоверений.

В кафе «Денёр» работает доставка по всему городу.

Подробно читайте в разделе «Предприятия».
Теги: Денёр
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Я люблю Город Гусев
# 1Я люблю Город Гусев
Все, придем к вам с мужем военнослужащим))))
Вчера, 12:14   ЦитироватьОтветить0
ГераБуФфон
# 2ГераБуФфон
Цитата: Я люблю Город Гусев
Все, придем к вам с мужем военнослужащим))))

и я, с Вами(сойду за сына лейтенанта Шмидта)...
Вчера, 15:10   ЦитироватьОтветить0
Vera Laktionova
# 3Vera Laktionova
Новостей на сайте никаких. Мы тоже в кафе идем.
Вчера, 15:57   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 4Житель
Что это за дом ?
Вчера, 19:22   ЦитироватьОтветить0

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