Кафе «Денёр» дарит 10% скидку пенсионерам, студентам и военнослужащим
3 сентябрь 2017, 11:08
Успейте стать участником акции.Теги: Денёр
В кафе «Денёр», которое расположилось около живописного парка на ул. Зои Космодемьянской в Гусеве, объявляет акцию. Скидка в 10 % предлагается всем льготным категориям граждан: студентам, пенсионерам, военнослужащим. Акция действует при предъявлении удостоверений.
В кафе «Денёр» работает доставка по всему городу.
Подробно читайте в разделе «Предприятия».
В кафе «Денёр», которое расположилось около живописного парка на ул. Зои Космодемьянской в Гусеве, объявляет акцию. Скидка в 10 % предлагается всем льготным категориям граждан: студентам, пенсионерам, военнослужащим. Акция действует при предъявлении удостоверений.
В кафе «Денёр» работает доставка по всему городу.
Подробно читайте в разделе «Предприятия».
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