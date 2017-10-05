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Самый дешевый сахарный песок в «Оптово-розничном магазине» в ТЦ «Гусев Сити»

5 октябрь 2017, 16:16
Успейте ухватить!

В «Оптово-розничном магазине» в ТЦ «Гусев Сити», что расположился рядом с парковкой, объявлены самые маленькие цены на сахарный песок в мешках по 50 кг 34.90 за 1 кг.

Огромный ассортимент товаров порадует посетителей низкими ценами. Купите три вещи и получите большую скидку за оптовую покупку!

Подробнее об акции узнавайте у продавцов!

Больше информации о нашем оптово-розничном магазине в разделе «Предприятия»
Теги: Оптово-розничный магазин
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Зритель
# 1Зритель
Хренассе.. Мы по 32 берём. Правда не мешками, а просто по килограмму расфасован в пакеты..
Вчера, 19:10   ЦитироватьОтветить1
Гость Наталья
# 2Гость Наталья
на Школьной по 29 р.
Вчера, 19:26   ЦитироватьОтветить0
хозяйка
# 3хозяйка
Предпочитаю брать не самый дешёвый, а самый сладкий сахар. Вот это дефицит.
Вчера, 22:02   ЦитироватьОтветить0

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