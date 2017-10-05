Самый дешевый сахарный песок в «Оптово-розничном магазине» в ТЦ «Гусев Сити»
5 октябрь 2017, 16:16
Успейте ухватить!Теги: Оптово-розничный магазин
В «Оптово-розничном магазине» в ТЦ «Гусев Сити», что расположился рядом с парковкой, объявлены самые маленькие цены на сахарный песок в мешках по 50 кг 34.90 за 1 кг.
Огромный ассортимент товаров порадует посетителей низкими ценами. Купите три вещи и получите большую скидку за оптовую покупку!
Подробнее об акции узнавайте у продавцов!
Больше информации о нашем оптово-розничном магазине в разделе «Предприятия»
В «Оптово-розничном магазине» в ТЦ «Гусев Сити», что расположился рядом с парковкой, объявлены самые маленькие цены на сахарный песок в мешках по 50 кг 34.90 за 1 кг.
Огромный ассортимент товаров порадует посетителей низкими ценами. Купите три вещи и получите большую скидку за оптовую покупку!
Подробнее об акции узнавайте у продавцов!
Больше информации о нашем оптово-розничном магазине в разделе «Предприятия»
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