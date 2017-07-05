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Магазин «Спорт Сервис»


  • Адрес
    г. Гусев, проспект Ленина, 19
  • Телефон
    +7 (921) 711-86-91
Недалеко от площади Победы, прямо в центре города расположился магазин «Спорт Сервис»- магазин для спортсменов и любителей экстремальных развлечений. Здесь вы увидите огромный ассортимент товаров: велосипеды для взрослых и самых маленьких, волейбольные и футбольные мячи, гантели, гири для любителей спорта "потяжелее", тренажеры, товары для любителей фитнесса и аэробики, а также скейты и многое другое.

Каждый сезон в магазине проходят распродажи. В летнее время жителям города предлагаются большие скидки на велосипеды от европейских производителей.

Также у нас осуществляется прокат велосипедов для жителей и гостей города. При заказе для группы - просим оформлять заказ за сутки.

Приходите!
Теги: Спорт Сервис велопрокат
6 комментариев
2
Покупатель
# 1Покупатель
Офигенный магазин. Сервис так же на уровне. Продавцам огромное спасибо!
5 июля 2017 21:24   ЦитироватьОтветить3
Пупкин
# 2Пупкин
Недавно купил там велосипед в рассрочку. Без переплаты.
5 июля 2017 22:08   ЦитироватьОтветить3
сема
# 3сема
Вован молодец
Вчера, 03:56   ЦитироватьОтветить2
Гость Ирина.
# 4Гость Ирина.
Спасибо продавцу, всегда с улыбкой. Даже когда закончилась гарантия, делал маленький ремонт недорого, а иногда и бесплатно помогал.
Вчера, 10:10   ЦитироватьОтветить3
люблю наш Город
# 5люблю наш Город
Это шеф у них такой суперский.
Вчера, 11:13   ЦитироватьОтветить1
Гость города
# 6Гость города
Кстати там недорого можно получить велосипед на прокат. Мы вдвоем приехали в Ваш город и смогли покататься по нему на велосипеде, очень удобно.
Вчера, 14:56   ЦитироватьОтветить1

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