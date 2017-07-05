Магазин «Спорт Сервис»

Адрес г. Гусев, проспект Ленина, 19

Телефон +7 (921) 711-86-91

Недалеко от площади Победы, прямо в центре города расположился магазин «Спорт Сервис»- магазин для спортсменов и любителей экстремальных развлечений. Здесь вы увидите огромный ассортимент товаров: велосипеды для взрослых и самых маленьких, волейбольные и футбольные мячи, гантели, гири для любителей спорта "потяжелее", тренажеры, товары для любителей фитнесса и аэробики, а также скейты и многое другое.



Каждый сезон в магазине проходят распродажи. В летнее время жителям города предлагаются большие скидки на велосипеды от европейских производителей.



Также у нас осуществляется прокат велосипедов для жителей и гостей города. При заказе для группы - просим оформлять заказ за сутки.



Приходите!

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