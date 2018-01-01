Автомагазин «Техник» на ул. Победы
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Адресг. Гусев, ул. Победы, 41а
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Телефон8-906-215-11-19, 3-34-05
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Время работыБудни - 9.00-18.00. Сб. - 9.00-17.00. Вс. - 9-15
За железнодорожным переездом в сторону Озерска расположился универсальный автомагазин «Техник». Здесь вы можете приобрести необходимые автозапчасти для вашего автомобиля, будь то легковой транспорт или автобус. В продаже всегда есть запчасти от проверенных европейских производителей для марок Opel, Mazda, Mercedes, VW-Audi и так далее.Теги: Техник
Большой торговый зал, удобная парковка рядом с магазином и приветливый персонал позволят вам совершить покупку комфортно и быстро.
Сотрудники автомагазина знают свой товар, и своего покупателя. Если вы купили у нас масло и фильтр к нему, или автошины то на нашем автосервисе на ул. Малахова 10, их установят на ваш автомобиль бесплатно.
Из дополнительных услуг можно отметить услугу подбора красок. Которые вы можете приобрести как в аэрозолях так и подобрать по заводским номерам. Их смешают прямо при вас специальный автомат.
Особенность нашего автомагазина – большой ассортимент запчастей именно отечественных марок. Если вашего товара нет в наличии, налаженные каналы доставок со складов из Москвы, Калининграда и соседних стран, позволят быстро получить заказанный товар.
Большой торговый зал, удобная парковка рядом с магазином и приветливый персонал позволят вам совершить покупку комфортно и быстро.
Сотрудники автомагазина знают свой товар, и своего покупателя. Если вы купили у нас масло и фильтр к нему, или автошины то на нашем автосервисе на ул. Малахова 10, их установят на ваш автомобиль бесплатно.
Из дополнительных услуг можно отметить услугу подбора красок. Которые вы можете приобрести как в аэрозолях так и подобрать по заводским номерам. Их смешают прямо при вас специальный автомат.
Особенность нашего автомагазина – большой ассортимент запчастей именно отечественных марок. Если вашего товара нет в наличии, налаженные каналы доставок со складов из Москвы, Калининграда и соседних стран, позволят быстро получить заказанный товар.