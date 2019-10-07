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Шиномонтаж «5 колёс» для грузовых и легковых автомобилей

Адрес
г. Гусев, ул. Лесная, 1/18
Телефон
+7 921 102-21-73
Время работы
Пн-пт: с 8:30 до 19:00
Сб: с 9:00 до 16:00
Вс: с 9:00 до 14:00
Сайт
vk.com/schinomontag15
Шиномонтаж «5 колёс» для грузовых и легковых автомобилей
На улице Лесной, ориентир МРЭО ГИБДД, с начала августа месяца открылась новая мастерская «5 колес». Новое оборудование, приветливый персонал — визитная карточка новой организации.

С самого начала индивидуальный предприниматель, который сам работает на себя, поставил задачу решить проблему гусевцев по монтажу колес для грузовых и легковых автомобилей.

Для привлечения клиентов действует накопительная система скидок от 5 до 15%. Работает безналичный расчет. Для предприятий и организаций готовы заключить договора с перечислением за услуги на расчетный счет.

Всем, кто посетит нашу мастерскую в сентябре 2019 года и подпишется на группу ВКонтакте — скидка на услуги шиномонтажа 10%!

Шиномонтаж «5 колес» ждет вас!

В нерабочее время, звонить по телефону +7 921 102-21-73 — обязательно поможем.
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