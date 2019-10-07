Шиномонтаж «5 колёс» для грузовых и легковых автомобилей

На улице Лесной, ориентир МРЭО ГИБДД, с начала августа месяца открылась новая мастерская «5 колес». Новое оборудование, приветливый персонал — визитная карточка новой организации.С самого начала индивидуальный предприниматель, который сам работает на себя, поставил задачу решить проблему гусевцев по монтажу колес для грузовых и легковых автомобилей.Для привлечения клиентов действует накопительная система скидок от 5 до 15%. Работает безналичный расчет. Для предприятий и организаций готовы заключить договора с перечислением за услуги на расчетный счет.Шиномонтаж «5 колес» ждет вас!В нерабочее время, звонить по телефону +7 921 102-21-73 — обязательно поможем.