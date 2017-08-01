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Автоуслуги / PR

Пункт технического осмотра


  • Адрес
    г. Гусев, ул. Лесная, д. 1
  • Телефон
    8 921 109 25 65
  • Время работы
    с 8 до 17.00
Часто техосмотр вашего автомобиля заключается лишь в покупке страховки и нанесении штампа на бумагу. А правда ли вы остаетесь уверенными в состоянии вашей машины и уверены ли вы за жизнь пассажиров на все 100% ? Пункт технического осмотра (ПТО) на Лесной,1 проведет полный техосмотр вашего автомобиля и выявит слабые места машины, если таковые имеются.

Технические эксперты ПТО дадут рекомендации по устранению проблем с автомобилем, а также помогут убрать некоторые из них. ПТО на Лесной проводит техосмотр без навязывания услуг и несуществующих проблем с машиной. После завершения осмотра вы получите диагностическую карту с разрешением использовать машину и за границей.

Также в дополнительные услуги компании входит: регулировка фар, подкачка резины, проверка автомобиля на загазованность, полировка фар и кузов автомобиля. Примеры полировки показаны на фото.

Также в услуги входит почасовая аренда транспорта. МБУ "Чистота" Гусевского района предлагает транспорт в почасовую аренду. В наличии имеются краны, транспорт для чистки улиц и грузовой транспорт, автовышки, грейдеры.

Цены на услуги:
Автовышка - 900 руб/час
Автокран - 1400 руб/час
Экскаватор - 1400 руб/час
Длинномер - 1400 руб/час
Грейдер 1670 руб/час
МКД - 1200 руб/час
Трактор с прицепом (транспортные услуги) - 1170
Теги: Техосмотр
1 комментарий
1
житель
# 1житель
смешно но раньше хоть машины туда заезжали а сейчас просто оплачиваеш а тебе через 10 минут сами выносят документ и даже машины не смотрят
Вчера, 17:14   ЦитироватьОтветить0

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