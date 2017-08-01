Пункт технического осмотра

Адрес г. Гусев, ул. Лесная, д. 1

Телефон 8 921 109 25 65

Время работы с 8 до 17.00

Часто техосмотр вашего автомобиля заключается лишь в покупке страховки и нанесении штампа на бумагу. А правда ли вы остаетесь уверенными в состоянии вашей машины и уверены ли вы за жизнь пассажиров на все 100% ? Пункт технического осмотра (ПТО) на Лесной,1 проведет полный техосмотр вашего автомобиля и выявит слабые места машины, если таковые имеются.



Технические эксперты ПТО дадут рекомендации по устранению проблем с автомобилем, а также помогут убрать некоторые из них. ПТО на Лесной проводит техосмотр без навязывания услуг и несуществующих проблем с машиной. После завершения осмотра вы получите диагностическую карту с разрешением использовать машину и за границей.



Также в дополнительные услуги компании входит: регулировка фар, подкачка резины, проверка автомобиля на загазованность, полировка фар и кузов автомобиля. Примеры полировки показаны на фото.



Также в услуги входит почасовая аренда транспорта. МБУ "Чистота" Гусевского района предлагает транспорт в почасовую аренду. В наличии имеются краны, транспорт для чистки улиц и грузовой транспорт, автовышки, грейдеры.



Цены на услуги:

Автовышка - 900 руб/час

Автокран - 1400 руб/час

Экскаватор - 1400 руб/час

Длинномер - 1400 руб/час

Грейдер 1670 руб/час

МКД - 1200 руб/час

Трактор с прицепом (транспортные услуги) - 1170

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