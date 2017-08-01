Пункт технического осмотра
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Адресг. Гусев, ул. Лесная, д. 1
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Телефон8 921 109 25 65
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Время работыс 8 до 17.00
Часто техосмотр вашего автомобиля заключается лишь в покупке страховки и нанесении штампа на бумагу. А правда ли вы остаетесь уверенными в состоянии вашей машины и уверены ли вы за жизнь пассажиров на все 100% ? Пункт технического осмотра (ПТО) на Лесной,1 проведет полный техосмотр вашего автомобиля и выявит слабые места машины, если таковые имеются.Теги: Техосмотр
Технические эксперты ПТО дадут рекомендации по устранению проблем с автомобилем, а также помогут убрать некоторые из них. ПТО на Лесной проводит техосмотр без навязывания услуг и несуществующих проблем с машиной. После завершения осмотра вы получите диагностическую карту с разрешением использовать машину и за границей.
Также в дополнительные услуги компании входит: регулировка фар, подкачка резины, проверка автомобиля на загазованность, полировка фар и кузов автомобиля. Примеры полировки показаны на фото.
Также в услуги входит почасовая аренда транспорта. МБУ "Чистота" Гусевского района предлагает транспорт в почасовую аренду. В наличии имеются краны, транспорт для чистки улиц и грузовой транспорт, автовышки, грейдеры.
Цены на услуги:
Автовышка - 900 руб/час
Автокран - 1400 руб/час
Экскаватор - 1400 руб/час
Длинномер - 1400 руб/час
Грейдер 1670 руб/час
МКД - 1200 руб/час
Трактор с прицепом (транспортные услуги) - 1170
Технические эксперты ПТО дадут рекомендации по устранению проблем с автомобилем, а также помогут убрать некоторые из них. ПТО на Лесной проводит техосмотр без навязывания услуг и несуществующих проблем с машиной. После завершения осмотра вы получите диагностическую карту с разрешением использовать машину и за границей.
Также в дополнительные услуги компании входит: регулировка фар, подкачка резины, проверка автомобиля на загазованность, полировка фар и кузов автомобиля. Примеры полировки показаны на фото.
Также в услуги входит почасовая аренда транспорта. МБУ "Чистота" Гусевского района предлагает транспорт в почасовую аренду. В наличии имеются краны, транспорт для чистки улиц и грузовой транспорт, автовышки, грейдеры.
Цены на услуги:
Автовышка - 900 руб/час
Автокран - 1400 руб/час
Экскаватор - 1400 руб/час
Длинномер - 1400 руб/час
Грейдер 1670 руб/час
МКД - 1200 руб/час
Трактор с прицепом (транспортные услуги) - 1170
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