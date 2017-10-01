Развлекательный комплекс «Старая Мельница»

Адрес

Телефон 8 921 608 07 08

Время работы Будние дни и в Вс.: - с 12.00 до 00.00. Пт. - 12.00 до 03.00, Сб. - 12.00 до 04.00.

Развлекательный комплекс «Старая Мельница» расположился в живописном месте недалеко от водопада, в 2 км. от Гусева в поселке Липово. На территории комплекса расположился ночной клуб, ресторан, бар, бильярд и баня. Не правда ли, отличная концентрация развлечений в одном месте? Здесь вы можете не только хорошо отдохнуть, но и полакомиться лучшими блюдами восточной, русской и европейской кухонь. Более того, в «Старой мельнице» вы можете провести любой праздник или свадьбу.



Будущим молодоженам комплекс «Старая Мельница» предлагает множество бонусов при заказе банкетного зала: отличная живописная территория и интерьеры гостиницы для фотосессий, а также номер «Люкс» для первой ночи совершенно бесплатно.



В гостинице «Старая Мельница» находится 8 номеров: номера «люкс» с двуспальной кроватью стоимостью всего 2 т.р. и номера класса «стандарт» с двумя односпальными кроватями стоимостью 1 т.р. Гостиница работает круглосуточно. Постояльцам номеров «люкс» завтрак предоставляется бесплатно.



Также любой желающий может провести фотосессию на территории гостиницы и в интерьерах всего за 1 000 рублей.



Баня на дровах работает по предзаказу. Стоимость одного часа - 500 рублей. Минимальный заказ - от 4 тысяч рублей. В предбанной беседке для отдыха, выполненной в скандинавском стиле, может расположиться до 15 человек. В ресторане также можно заказать напитки и вкусный шашлык для отличного отдыха в русской бане.



По выходным в «Старой мельнице» работает ночной танцпол. Играет только лучшая музыка: евро-денс, транс, хаус, русские хиты.