Русский ювелирный дом «Столица»

Адрес г. Гусев, ул. Менделеева, 14

Телефон +7-963-291-68-60

Время работы Будние дни: с 10 до 18. Праздничные и выходные Сб-Вс: с 10 до 15

«Лучшие друзья девушек – это бриллианты!» Фраза стала классической. И конечно не только на новый год нужно дарить подарки любимым. ООО «Русский Ювелирный Дом» работает на рынке давно, с 2003 года. Решение открыть магазин в нашем городе принято не случайно.



Во первых, Гусев становится неформальной столицей восточной части области, в город приезжают много гостей из других городов, особенно на Новый год, чтобы посмотреть на красочное убранство города. Именно на искушенного и не только, покупателя рассчитан магазин «Столица».



Во вторых, магазин этот особый, слова – все для удобства покупателя – здесь не простой звук. Совместно с магазином работает и Ломбард, и только здесь вам могут предложить принять в оплату за купленный товар ваше золото. Покупатель может частично расчитатся за новый товар своим золотым украшением, которое будет учтено по особенной цене – 1600 рублей за грамм.



В третьих, магазин планирует регулярно проводить акции и скидки. Например сейчас действуют «Теплые скидки» - которые позволяют купить товар до 15% дешевле.



В связи с открытием, и на все время новогодних праздников, действует дополнительная скидка, под названием «Дари подарки – забирай призы» по которой дополнительно, предоставляет каждому покупателю подарочный сертификат. И новая покупка получается уже почти на 20% дешевле магазинной цены.



Коллектив магазина сердечно поздравляет гусевцев с наступающим новым, 2018 годом «Огненной собаки». Приглашает посетить за покупками, магазин работает все новогодние праздники включая 31 декабря, в новом году магазин начинает работу начиная с 3 января 2018 года.