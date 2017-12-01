Магазин игрушек «Бегемотик»

Адрес г. Гусев, пр. Ленина, 21а (ТЦ "Большая Семья", цокольный этаж)

Телефон +7-962-252-54-75

Время работы Будние дни: с 10 до 20. Сб-Вс: с 10 до 19

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Многие мамы и их дети запомнили этот магазин, пока он находился на ул. Московской. Видимо предпринимательский подход к делу понравился жителям города Гусева, и владельцы решили расширить свой бизнес, что особенно приятно в наше непростое время.



Продавцы в магазине не просто продавцы а стали просто хорошими друзьями каждому постоянному покупателю, а то, что в магазин хочется придти еще раз, так это правда. Именинники знают, что в их день рождения их ждет персональная скидка на подарки, которые им приобретут в магазине родные, пенсионеры знают, что для своих внуков и правнуков они купят товар на 10% дешевле. Для многодетных семей предусмотрена скидка.



И вот мы заходим в обновленный «Бегемотик» который переехал в цокольный этаж нынешнего «СПАРа» и глаза разбегаются от ассортимента игрушек на общей площади 250 квадратных метров. Размеры торгового зала, и место расположение стали одной из причин переезда в новое место.



Мы спросили у работников, какие у них планы на следующий год. Нам, по секрету, рассказали, что магазин будет работать все новогодние праздники, начиная с 3 января. В 2018 году планируется расширить ассортимент, и доведя площадь торгового зала до 500 кв. метров, предложить покупателям детскую одежду и обувь.



В дни новогодних праздников коллектив «Бегемотика» поздравляет жителей города с Новым годом, и заявляет, что никто из покупателей не останется без сувенира.



С Новым 2018 годом!