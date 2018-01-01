Магазин «Московская ярмарка»
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Адресг. Гусев, Проспект Ленина, 11
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Телефон8-906-218-50-66 , 8-962-254-53-77
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Время работыС 10.00 до 19.00 без выходных
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Соц. сети
Этот замечательный магазин давно уже работал в нашем городе, более 5 лет он находился на улице Морская 1(ориентир магазин «Макс»). За это время его полюбили постоянные покупатели, домохозяйки, пенсионеры, молодые мамы и все те, кому нужен дешёвый и качественный товар на любой случай жизни.
Причиной переезда на новое место стало желание владельцев магазина угодить своим покупателям. А именно, расширить ассортимент, увеличить площадь торгового зала, чтобы покупателям стало более светло и уютно при покупке товара.
Большой торговый зал, удобная парковка рядом с магазином и приветливый персонал позволят вам совершить покупку комфортно и быстро.
Более 20 лет работает в торговле директор магазина «Московская ярмарка», что позволяет понимать покупателя, учитывать их желания, и привозить именно тот товар, который нужен людям.
Причиной переезда на новое место стало желание владельцев магазина угодить своим покупателям. А именно, расширить ассортимент, увеличить площадь торгового зала, чтобы покупателям стало более светло и уютно при покупке товара.
Большой торговый зал, удобная парковка рядом с магазином и приветливый персонал позволят вам совершить покупку комфортно и быстро.
Более 20 лет работает в торговле директор магазина «Московская ярмарка», что позволяет понимать покупателя, учитывать их желания, и привозить именно тот товар, который нужен людям.