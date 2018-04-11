Новый магазин на Балтийской

Адрес г. Гусев, ул. Московская, 64а

Время работы Будние дни: с 8 до 22



Уже почти год по адресу Московская, 64а открылся продуктовый магазин. Жители прилегающей улицы Балтийская сразу оценили удобство от его посещения.



Широкий ассортимент, красивая выкладка товаров и приветливый персонал — вот причины покупательского внимания к этой торговой точке.



Здесь также низкие цены на молочную продукцию ОАО «Молоко» города Калининграда, так как она продаются по дилерским ценам.



«Новый магазин на Балтийской» — именно так, по сообщению владельца, будет называться это место. Приемлемые цены в магазине сформировались из-за низкой торговой наценки. А раз товар дешевый, то он не залеживается на прилавках, и поэтому не нарушаются сроки хранения и продажи товара.