Магазин «Двери» на Красноармейской
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Новый магазин на Балтийской

  • Адрес
    г. Гусев, ул. Московская, 64а
  • Время работы
    Будние дни: с 8 до 22
  • Новый магазин на Балтийской
Уже почти год по адресу Московская, 64а открылся продуктовый магазин. Жители прилегающей улицы Балтийская сразу оценили удобство от его посещения.

Широкий ассортимент, красивая выкладка товаров и приветливый персонал — вот причины покупательского внимания к этой торговой точке.

Здесь также низкие цены на молочную продукцию ОАО «Молоко» города Калининграда, так как она продаются по дилерским ценам.

«Новый магазин на Балтийской» — именно так, по сообщению владельца, будет называться это место. Приемлемые цены в магазине сформировались из-за низкой торговой наценки. А раз товар дешевый, то он не залеживается на прилавках, и поэтому не нарушаются сроки хранения и продажи товара.
Новый магазин на Балтийской
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Загородный Парк Отель

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