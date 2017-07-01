Магазин «Военторг»

Адрес г. Гусев, пр.Ленина, 51

Телефон +7 911 867 22 02

Считается, что шоппинг - это удел слабого пола, которым женщины могут поднять себе настроение. Поспорим, что в Гусеве мужчины могут отвести душу в одном интересном месте. Что это за место, украдкой подумаете вы, пока ваша жена готовит на кухне? Представляем вам армейский магазин - магазин, где каждый предмет говорит на языке мужества.



Здесь вы найдете все, что необходимо для службы в армии, полиции, обучении в кадетских корпусах, а также униформу для активного отдыха, охоты и рыбалки. Здесь вы подберете полное обмундирование для службы. Богатый ассортимент Вы будете рассматривать долго. И если Вам совсем не хочется тратить время, то учтивые девушки-консультанты подберут именно то, что вы ищете за короткий срок.



В «армейском магазине» при желании вы можете заказать спецодежду или обувь именно по вашему вкусу и размеру. В ассортименте всегда есть берцы всех размеров для мужчин, а также и для сильных представительниц слабого пола. Также на полках магазина вы найдете любую военную атрибутику: от жетонов и фальш-погонов до аксельбантов, от медальонов до водонепроницаемых часов специально для служителей армии, а также: шевроны, рюкзаки, фуражки, кепки, маски и многое другое.



Кстати, вы можете заказать гравировку на жетонах с личным номером или любой надписью с двух сторон.



В магазине можно приобрести подарочные сертификаты номиналом от 500 до 5 000 рублей. Это подарок можно презентовать своим боевым товарищам или любителям активного отдыха и рыбалки.