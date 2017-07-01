На протяжении 12 лет компания «Вектор Трейд» работает на рынке продажи светодиодных светильников. Именно «Вектор Трейд» занимает лидирующую позицию на рынке светодиодного освещения в Гусевском районе. Продукцию компании уже выбрали Агропромышленный колледж, администрация Гусева, а также торговые центры города. Качество продукции вы можете оценить, просто прогуливаясь по городу Гусеву: по улице Московской, в парках и скверах Гумбиннена.Компания «Вектор Трейд» предлагает светодиодные лампы торговой марки Viled- одной из ведущих компаний, которая производит российские светильники европейского качества. Продукция компании применима для освещения предприятий, дорог, улиц, складов, парков и любых других мест.Компания «Вектор Трейд» в Гусеве придерживается политики Viled, поэтому при покупке освещения на всю продукцию вы получите гарантию от 3 до 7 лет. Более того, светильники имеют высокую степень защиты от влаги и пыли. Продукция соответствует требованиям безопасности и экологическим нормам.В ассортименте есть все известные на рынке названия светильников, от классики до самых новых изобретений. Сейчас «Вектор Трейд» предлагает светодиодные светильники разных серий: «Школьные», «Офис», «Айсберг», «Сеть», «ЖКХ», «Шар». С линейкой светильников вы можете ознакомиться в офисе на проспекте Ленина, 21. При необходимости компания доставит ваш заказ на дом.