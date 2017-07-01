Компания «Комфорт-мебель»

Адрес г. Гусев, пр. Ленина, 41 а.

Телефон 8(40143) 3 09 25

Время работы Пн-Пт: 9-18, Сб. - 10-16, Вс.-10-14

Компания «Комфорт-мебель» находится в самом центре города на проспекте Ленина и занимается изготовлением мебели под заказ по индивидуальным размерам. Компания идет в ногу со временем, обращая внимание на ваши вкусы. Если вам не нравятся штампованные кухонные гарнитуры, тогда добро пожаловать в «Комфорт-мебель». Здесь вы получите именно то, что хотите.



Корпусная и офисная мебель, а также торговое оборудование производятся только из ДСП и МДФ толщиной не менее 18 мм. Это немаловажно, ведь такая мебель прослужит вам долго. Материал привозится в область из России и Белоруссии. Фирма занимается также изготовлением мебели из дерева, по большей части ясеня. Вы можете заказать арки, межкомнатные двери, табуретки, скамьи, столы, а также фасады и многое другое. Грамотный специалист-дизайнер при заказе вами мебели подскажет, какие цветовые гаммы и материал лучше использовать в вашем случае.



Также здесь вы можете приобрести и качественную фурнитуру для мебели немецкого и австрийского производства компаний Hafelle, Blum. Всевозможные ручки, ножки, петли и другие товары представлены в магазине в большом ассортименте.



Более 20 лет фирма производит мебель под заказ. Компания заслужила такое доверие у местных жителей качеством продукта, а также быстрыми сроками изготовления. К примеру, заказанную мебель вы сможете получить уже через месяц после обращения, а не через 2 или 3, как это принято во многих компаниях. Кстати, все производство расположено в г. Гусеве, поэтому свой заказ вы получите в установленный срок.



«Комфорт-мебель» занимается нарезкой стекла и зеркал собственного производства по вашим меркам. В выставочном зале компании, который поразит любого своим разнообразием, вы найдете все виды стекол и мебели.



В магазине вы можете приобрести мебель в рассрочку и без переплаты или в кредит без первоначального взноса. Кстати, в магазине действует и безналичный расчет.



Также компания производит металлоконструкции: оградки, заборы, ограждения и многое другое. Художники по металлу создадут для вас уникальные произведения искусства в короткие сроки.



Также дочерняя компания «Комфорт-мебель» предлагает вашему вниманию все виды строительных работы и монтажа. Так что, как принято говорить, здесь вы можете заказать себе дом «под ключ».



Гарантия на продукцию от 1 до 5 лет.



Обращайтесь!