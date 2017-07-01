Металлопрокат «Ангар»

Адрес г. Гусев, проспект Ленина, 41 а

Телефон 8-921-265-40-97; 8-921-269-21-82; 8-921-265-69-89

Время работы Пн-Пт.: 9 - 18. Субб.: 9 -16. Вс.: 9 - 15

Компания металлопроката «Ангар» расположена на проспекте Ленина, 41 а. В нее водит магазин и распиловочный цех. Фирма занимается продажей металлопроката разных форм и назначений. Здесь вы можете найти: трубы различной формы и диаметра, арматуру, уголок, швеллеры, стальной лист и многое другое. Также в ассортименте есть металлический лист, профнастил, металлочерепица, ОСБ, клеи, гипсоклеи, цемент, известь и другие материалы для строительства. В услуги компании входит распил поликарбоната и металла прямо на месте в цехе.



В магазине компании вы можете заказать изгородь, оградку или кованый забор любой сложности. Также здесь представлена линейка декоративных элементов, которыми можно украсить заказ. Мастера по изготовлению кованых изделий грамотно проконсультируют вас выборе.



В выставочном зале «Ангар» представлена линейка сварочных аппаратов РЕСАНТА. Вы можете заказать необходимый вам сварочный аппарат, срок ожидания которого составит всего 3 дня. Оплатить свой заказ вы можете как наличным расчетом, так и безналичным.



Товар продается по низкой базовой цене. Также в «Ангар» действует гибкая система скидок: чем больше ваш чек, тем больше скидка.



Приходите!