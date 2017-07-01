Магазин «Спутник»: спорттовары, всё для рыбалки и отдыха, бытовая химия

Адрес г. Гусев, ул. Победы, 10

Телефон 8 (401) 433-19-33

Наверное, любой житель города знает, где расположен магазин «Спутник». На протяжении многих лет магазин с символическим названием сопровождает Гусев своими услугами. Если в городе появляется новое развлечение или спортивная или музыкальная секция, то в этом месте вы всегда точно сможете найти сопутствующие товары для вашего хобби.



Именно в этом магазине вы найдете полный ассортимент товаров для активного отдыха на природе, для рыбалки, спортивных развлечений, пулевой стрельбы и многого другого. Ну а гитаристы найдут здесь большой выбор инструментов, а также струны и медиаторы.



Так, для любителей порыбачить здесь есть все виды наживки, удочки, лодки, а также палатки разных размеров, матрасы, чугунные котелки, газовые портативные плиты. Также магазин «Спутник» единственный в городе магазин, где любители охоты смогут купить пули различного калибра, а любители пострелять из пневматики подберут пистолеты и пульки для своего развлечения.



Ну а спортсменам города здесь точно будет где разгуляться: тут найдутся все необходимые инструменты и экипировка для любого вида спорта. В "Спутнике" есть: все для бокса, катания на коньках, плавания, волейбола, футбола, велосипедного спорта, фигурного катания, шахматы и многое другое. Более того, магазин может привезти и пошить вам любую спортивную форму под заказ по ценам, ниже калининградских.



В летний сезон магазин предлагает вам большой ассортимент детских надувных матрасов, лодок, подушек, домики для игры на улице, шезлонги и многие необходимые для летнего отдыха атрибуты.



Прекрасная половина человечества найдет здесь большой выбор бытовой химии для любых нужд: от уборки дома до чистки мебели и обуви.



В магазине продаются подарочные сертификаты на любой вкус и любой номинал.



Приходите!