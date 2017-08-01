Магазин «Маяк»

Адрес г.Гусев, ул. Московская, 6

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Давно желаете приобрести понравившийся вам холодильник от импортного производителя, но нет времени съездить за ним в Калининград или Европу? Не беда! В магазине «Маяк» вы можете заказать любую бытовую технику от лучшего для вас производителя. Заказы оформляются быстро, а доставка занимает всего одну неделю.



А, может быть, и заказ определенной техники для вас окажется не принципиальным, потому что огромный ассортимент товаров в «Маяк» мало кого оставляет равнодушным. Здесь есть вся необходимая бытовая техника для кухни от разнообразных производителей, а также телевизоры, утюги, морожницы и многое другое. В «Маяк» найдутся и бытовые приборы по уходу за волосами, бритвы. Также представлен большой ассортимент led-батареек для всех видов техники.



Кстати, недавно в «Маяк» открылся отдел и с бытовой химией от российского и зарубежных производителей.



«Маяк» заботится о своих клиентах, поэтому проводит для вас ежемесячные акции, а также продает в рассрочку.



Приходите!