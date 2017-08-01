Магазин «Тысяча мелочей»

Адрес г. Гусев, ул. Победы 7а (ориентир магазин «Семья», 2 этаж)

Телефон 8 921 852 44 83

Время работы с 9.00 до 19.00 ежедневно без выходных

Многие из нас отправляются в магазин со списком товаров, которые необходимо купить. Но согласитесь, часто мы все равно забываем приобрести хоть один очень нужный товар. А все почему? Потому что многие магазины специализируются на узком профиле, предлагая небольшой ассортимент. В магазине «1000 мелочей» представлено более 20 000 наименований продукции российского и европейского качества. Здесь вы точно найдете все необходимые товары для созданию уюта и комфорта в доме, а также средства по уходу за собой, товары для школы и садика, бытовую технику, домашнюю утварь и многое другое.



Вы будете удивлены ассортименту текстиля для дома: в наличии имеется постельное белье всех размеров и материалов, полотенца, покрывала. Среди отделов бытовой химии есть все известные производители, более того, «1000 мелочей» предлагает вам средства для ухода за домом из Германии.



В отделе канцелярии вы найдете товары по очень низким ценам, например, тетради стоимостью от 5 рублей. Также среди школьных принадлежностей есть качественные рюкзаки от 700 рублей, которые вы тут же сможете наполнить необходимыми канцелярскими принадлежностями.



Приходите!